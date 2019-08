Berlin

Die Waldbrände in Brasilien wüten in einem Ausmaß wie selten zuvor. Doch dem Präsidenten des Landes, Jair Bolsonaro, fällt dazu nur ein, dass es möglicherweise Umweltschützer waren, die die Feuer gelegt haben. Außerdem sagt der Rechtspopulist, dass sich der Rest der Welt seine Zahlungen für Umweltschutzprojekte in Brasilien sparen könne.

Freihandelsabkommen auf Eis legen

Die erste Aussage ist infam. Umweltschützer haben keinen Grund, die Brandstifter zu sein. Die zweite Aussage ist verrückt. Das Waldgebiet am Amazonas ist gewissermaßen die Klimaanlage der Welt. Sie geht uns alle an. Das wird auch Bolsonaro akzeptieren müssen.

Zwar ist es besser als nichts, wenn sich die Mächtigen der Welt am Wochenende beim G7-Gipfel in Biarritz auch Gedanken über den Zusammenhang zwischen Klimaschutz und Waldbränden machen. Doch mehr als Appelle an die Vernunft sind von dem Treffen nicht zu erwarten. US-Präsident Trump steht im Zweifel hinter Bolsonaro.

Die EU indes hätte es in der Hand. Sie könnte das jüngst beschlossene Freihandelsabkommen mit dem südamerikanischen Staatenverbund Mercosur auf Eis legen. Das mag bedeuten, dass wir für südamerikanisches Rindfleisch mehr Geld bezahlen müssten. Aber das sollte uns der Klimaschutz wert sein.

