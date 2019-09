Berlin

Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner ( CDU) hat auf dem "Nationalen Waldgipfel" angekündigt, in den kommenden vier Jahren 547 Millionen Euro für von Dürre und Schädlingen betroffene Forstwirten zur Verfügung zu stellen. Zusammen mit Kofinanzierungen der Bundesländer könnten bis zu 800 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Die Bundesgelder sollen aus dem Energie- und Klimafonds fließen. Diese Summe ist der aktuelle Verhandlungsstand mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz ( SPD), sagte Klöckner. Mit dem Geld sollen die mehr als 180.000 Hektar geschädigten Waldflächen wieder aufgeforstet werden. Zudem sollen die gesamten 11 Millionen Hektar deutscher Wald an den Klimawandel angepasst werden, sagte Klöckner.

Die geschädigte Fläche hat sich in den vergangenen Monaten noch einmal deutlich vergrößert. Noch im April war das Ministerium von 110.000 Hektar geschädigten Waldes ausgegangen. "Der Klimawandel hat uns deutlich schneller getroffen als erwartet", sagte die Ministerin. Allein in den vergangenen beiden Jahren seien 105 Millionen Festmeter Schadholz entstanden.

Die Waldbesitzer zeigten sich zufrieden. "Das ist ein erster Aufschlag zur Bewältigung der Krise", sagte Hans-Georg von der Marwitz, Präsident des Waldeigentümerverbandes, in einem ersten Statement dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Die Waldeigentümer hatten ursprünglich 2,3 Milliarden Euro Soforthilfen gegen die Dürre- und Borkenkäferschäden gefordert.

Klöckner betonte die Bedeutung der Bäume für den Klimaschutz. Jeder Baum sei ein Mitkämpfer gegen den Klimawandel. „Und das, was wir heute nicht aufforsten, das fehlt natürlich unseren Enkeln.“ Es müsse mindestens so viel Wald wieder aufgeforstet werden, wie in den vergangenen Jahren durch Waldbrände, Stürme, Dürren und den Befall von Borkenkäfern verloren gegangen ist. Das Ausmaß der Verluste durch den Schädlingsbefall sei bisher noch gar nicht absehbar.

Vor der Aufforstung müsse noch viel beschädigtes Holz abtransportiert werden. Da viele Waldbesitzer nur kleine Flächen besäßen, könnten sie das allein oft kaum leisten. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer ( CDU) habe daher die Hilfe der Bundeswehr angeboten.

