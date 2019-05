Welche Rolle spielten Beamte im Wehrressort in der „Gorch-Fock“-Affäre? Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat erstmals Akten an die Ermittlungsbehörde nach Berlin geschickt. Die Kollegen in der Hauptstadt sollen mögliche Rechtsverstöße im Ministerium von Ministerin Ursula von der Leyen prüfen.