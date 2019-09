Die Wahl in Österreich ist vorüber, die ÖVP um Ex-Kanzler Sebastian Kurz der klare Sieger. Doch mit wem will er regieren? Die FPÖ hat vorerst abgewinkt und auch bei der SPÖ stehen die Zeichen auf Opposition. Damit wird wahrscheinlicher, was auf den ersten Blick so gar nicht zu harmonieren scheint: Ein Bündnis mit den Grünen.