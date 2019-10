Berlin/München

Der Chef der Freien Wähler in Bayern, Hubert Aiwanger, hat bei der Eröffnung der Internationalen Jagd- und Schützentage mit Äußerungen zur Bürgerbewaffnung heftige Kritik auf sich gezogen. "Ich bin überzeugt, Bayern und Deutschland wären sicherer, wenn jeder anständige Mann und jede anständige Frau ein Messer in der Tasche haben dürfte und wir würden die Schwerkriminellen einsperren. Das wäre der richtige Weg", soll er dem "Bayerischen Rundfunk" zufolge gesagt haben.

Hintergrund ist ein mögliches Messerverbot an öffentlichen Orten, das derzeit in Bayern diskutiert wird. Aiwanger kritisierte laut " BR", dass nun über ein solches Verbot gesprochen werde, während schulterzuckend hingenommen würde, dass sich "Leute mit mehreren Straftaten und Körperverletzungsdelikten" frei in Deutschland bewegten.

"Mittelalterliche Vorstellungen zur Konfliktlösung"

Das Echo darauf folgte prompt, der bayerische Vize-Regierungschef sieht sich harscher Kritik ausgesetzt. Die bayerische Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze etwa warf ihm mittelalterliche Vorstellungen zur Konfliktlösung vor und bezeichnete sie als "hochnotpeinlich" für ihn. "Seine Empfehlung an die Bayerinnen und Bayern, im Alltag ein Selbstverteidigungsmesser mitzuführen, ist nicht nur dumm, sondern auch gefährlich", sagte sie weiter gegenüber dem BR.

Ähnlich äußerte sich der bayerische SPD-Fraktionsvorsitzende Horst Arnold. Ernsthafte Sicherheitspolitik gehe nicht mit "Taschenmesserpopulisten, die die Würde des Amtes eines stellvertretenden Ministerpräsidenten bedenklich einschrumpfen".

Aiwanger erklärte derweil auf Nachfrage, die Interpretation, er habe zur Selbstbewaffnung aufgerufen, sei „böswillig absichtlich fehlinterpretiert“. Es gehe schlichtweg darum, dass er gegen weitere Verschärfungen des ohnehin strengen deutschen Waffenrechts sei, „was vor allem legale Waffenbesitzer treffen würde, zum Beispiel Schützenvereine und Trachtengruppen“. Das diskutierte Messerverbot an öffentlichen Orten führe in die falsche Richtung und bringe gesetzestreue Bürger plötzlich in Schwierigkeiten. „Stattdessen müssen wir gegen Gewalttäter gezielter vorgehen“, betonte Aiwanger.

Es ist nicht das erste Mal, dass Aiwanger mit umstrittenen Äußerungen auffällt. Erst vor wenigen Wochen bezeichnete er die Grünen als "Kiffer-Partei" und nannte rot-grüne Politiker "Deutschland-Vernichter".

RND/cz/dpa