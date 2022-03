Aufforderung der Ukraine an chinesischen Drohnen-Hersteller: „Blockieren Sie Ihre Produkte!“

Die Ukraine hat einen chinesischen Hersteller ziviler Drohnen aufgefordert, die Nutzung der Geräte durch das russische Militär zu blockieren. Der stellvertretende ukrainische Ministerpräsident Mychajlo Federow schrieb in einem Brief an DJI Technology, russische Truppen nutzten Produkte des Unternehmens, um ihre Raketen zu steuern. Er appellierte an DJI, Drohnen in der Ukraine zu deaktivieren, die in Russland, Syrien oder dem Libanon gekauft und aktiviert worden seien.

Drohnen-Hersteller zur Diskussion bereit

„Blockieren Sie Ihre Produkte, die Russland helfen, die Ukrainer zu töten!“, schrieb Federow in seinem Brief, der bei Twitter veröffentlicht wurde. DJI antwortete in einem Brief auf seinem Twitter-Account, dass es keine einzelnen Drohnen deaktivieren könne.

Möglich seien aber Geofencing oder Softwarebeschränkungen, die normalerweise verwendet werden, um Drohnen von Flughäfen oder anderen sensiblen Bereichen fernzuhalten. Das Unternehmen teilte mit, dies würde alle DJI-Drohnen in der Ukraine betreffen. Man sei zur Diskussion über das Thema bereit.

Drohnen zur Auskundschaftung von Zielen im Einsatz

Das Unternehmen reagierte nicht auf Federows Aufforderung, die Geschäfte in Russland einzustellen und die Beziehungen zu den dortigen Partnern abzubrechen. DJI mit Hauptsitz in Shenzhen bei Hongkong ist einer der größten Hersteller von zivilen Drohnen, die von Fotografen, Unternehmen und Privatleuten genutzt werden. Das Unternehmen ist führend in der Nutzung von Satellitennavigation zur Steuerung von Drohnen.

Wie das ukrainische Militär am Montagmorgen in Kiew mitteilte, setze Russland nun weniger Flugzeuge über dem Kriegsgebiet ein. Dafür kommen seitens der russischen Armee verstärkt Drohnen zum Einsatz, um die Wirksamkeit von Raketen- und Bombenangriffen zu beurteilen. Überprüfen lassen sich diese Informationen nicht.

RND/AP/dpa