Amtssitz Altenburg: Der Bundespräsident in der thüringischen Provinz

Altenburg

Vielleicht wird Frank-Walter Steinmeier ja an den Mann in der senfgelben Jacke denken, wenn er sich in vielen Jahren an Altenburg, die kleine Stadt im Osten Thüringens, erinnert. Der Name des Herrn war Lutz Franke, 75 Jahre, und Steinmeier begegnete ihm auf dem Bürgersteig. „Herr Steinmeier, ich hätte einen Wunsch“, sagte Franke zu ihm. „Sorgen Sie dafür, dass diese Welt nicht weiter aus den Fugen gerät.“

Frank-Walter Steinmeier steht am Beginn seiner zweiten Amtszeit und er möchte, so sagt er das in Altenburg, der kleinen aber stolzen Residenzstadt, jetzt „etwas probieren“. Unter der Überschrift „Ortszeit Deutschland“ will er an Orte reisen, „wo die großen Umbrüche unserer Zeit spürbar werden“. Nicht in die Großstadt, sondern ins dünner besiedelte Land. Nicht, um große Reden zu halten, sondern „spontane Begegnungen“ zu machen, zu „erfahren, was den Menschen Mut und Hoffnung macht“.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (r.) spaziert durch Altenburg und unterhält sich mit Bürgerinnen und Bürgern auf dem Markt. Quelle: Kristin Schmidt/dpa

Wenn man so will, versucht der Bundespräsident jetzt, in der Provinz die Demokratie zu verteidigen. Wie gut gelingt ihm das?

Nicht zufällig gewählt

Die Stadt Altenburg ist freilich nicht ganz zufällig gewählt. Eigentlich sind die gut 35.000 Einwohner hier stolz – auf ihre Kartenfabrik, in der „UNO“ gedruckt wird. Oder auf den herrlichen Altenburger Senf. Oder auf das Schloss, in dem früher Herzöge ihren Sitz hatten.

In letzter Zeit aber ist Altenburg aus anderen Gründen in den öffentlichen Fokus geraten. Die Montagsproteste waren hier immer besonders heftig, besonders zahlreich. Ungeimpfte Krankenschwestern, besorgte Eltern, Reichsbürger und Neonazis Seite an Seite. In einigen ostdeutschen Mittelstädten reklamieren solche gefährlichen Gruppen gerade die Straßen.

Wenn man einem Bundespräsident – noch dazu einem, der sich für ostdeutsche Lebensleistungen interessiert – also einen Ort nennen sollten, an dem die Demokratie in Gefahr ist, dann wäre Altenburg an einem Montag kein schlechter Anfang.

Wer Steinmeier jetzt hier am Wochenende durch die Fußgängerzone flanieren sieht, der beobachtet aber auch einen Mann, der sich schwertut, aus der präsidialen Blase zu treten. Die meisten, denen er begegnet, kommen nicht zufällig zu ihm, denn entweder sind es Verehrer (und sie fragen nach einem Selfie) – oder sie wurden dafür ausgewählt, dass Steinmeier sich mit ihnen an eine Kaffeetafel setzt.

Und passt es überhaupt so gut zu einem Bundespräsidenten, dass er sich die kleinen Probleme der vielen Einzelnen anhört, fast wie ein Bürgermeister im Wahlkampfmodus? Sollte er nicht lieber große Reden halten, möglichst am Brandenburger Tor?

Aber vielleicht liegt Steinmeiers eigentliche Stärke, das ahnt man in Altenburg, ja tatsächlich an der Kaffeetafel, wenn er Gespräche führen kann, bei denen viele zuhören. Steinmeier, der Talkmaster, im Altenburger Ratskeller, bei einer „Kaffeetafel kontrovers“, läuft er zu Form auf. Eine sogenannte Spaziergängerin ist eingeladen. Madeleine Winterling ist dabei, wenn jeden Montag auf dem Altenburger Markt manchmal mehr als Tausend Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren.

Nicht nur an sich

Wie baut man da eine Brücke, Herr Steinmeier? Die Frage sei doch, sagt er da, ob man sich der Welt ausgeliefert fühle, oder ob man den Mut habe, sie mitzugestalten. „Wer dabei an mehr denkt, als an sich selbst, der beginnt schon, Politik zu machen“, sagt er.

Dass dieser Satz eben nicht am Brandenburger Tor ertönt, sondern im Altenburger Ratskeller einfach so gesagt wird, gehört zum neuen Konzept des Bundespräsidenten. Ob er damit Erfolg hat, wird sich zeigen.

Von Josa Mania Schlegel/RND