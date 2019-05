Berlin

Die AfD will laut einem Medienbericht künftig das Thema Umweltschutz stärker in den Fokus rücken. Hintergrund seien Ergebnisse von Meinungsumfragen der Partei, die gezeigt hätten, dass auch den AfD-Wählern Umweltschutz immer wichtiger werde, meldet das Nachrichtenmagazin „Focus“.

„Für mich ist klar: Schutz der Heimat bedeutet auch Schutz der Umwelt und der Natur“, sagt Peter Felser, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, dem Magazin. Man wolle konservativen Naturschützern eine Plattform bieten. Unter anderem wolle die Partei auf Umweltgefahren durch Windräder, die schlechte Öko-Bilanz von Elektroautos und das massenhafte Aussterben von Insekten hinweisen.

Bereits vor wenigen Tagen hatte der Vorsitzende der AfD-Nachwuchsorganisation in Berlin, David Eckert, die Partei nach der Europawahl zum „Kurswechsel“ aufgefordert. In einer Botschaft an den Landesvorstand der AfD schrieb der Chef der Jungen Alternative: „Die AfD muss in der Außendarstellung personell freundlicher werden.“

Anders als bei den Grünen seien die Sympathiewerte für AfD-Politiker „durchgehend mangelhaft“. Die AfD müsse außerdem „jünger werden“, das Thema Klimawandel und Umweltschutz „muss von uns stärker besetzt werden“. Die AfD zieht bislang entgegen dem wissenschaftlichen Konsens den vom Menschen verursachten Klimawandel in Zweifel.

