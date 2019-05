Berlin

Die AfD hat Konsequenzen aus dem Wirbel um das Führen eines Professorentitels durch ihren Europakandidaten Gunnar Beck gezogen und den Titel auf ihrer Internetseite gestrichen. Am Dienstagmittag war der 53-Jährige auf der Seite der Kandidaten für die Europawahl noch als „Prof. Dr. Gunnar Beck“ vorgestellt worden. Darunter stand: „Prof. Dr. Gunnar Beck ist 53 Jahre alt.“

Am Abend wurde er als „DPhil Barrister-at-Law Gunnar Beck“ präsentiert. Darunter steht nun nur noch: „ Gunnar Beck ist 53 Jahre alt.“

Englischer Titel ist nicht deutscher Titel

Zuvor hatte der Deutschlandfunk berichtet, Beck sei gar nicht Professor. Er unterrichte an der SOAS-University in London Europarecht und Rechtstheorie und trage dort die Bezeichnung „Reader in Law“, nicht Professor. Das zuständige NRW-Wissenschaftsministerium habe mitgeteilt, die schlichte Umwandlung einer englischen Hochschulfunktion in einen deutschen Titel sei ausgeschlossen.

Beck hatte sein Verhalten als „juristisch einwandfrei und inhaltlich richtig“ verteidigt.

