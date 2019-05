Seit die Bundesregierung Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien vorerst gestoppt hat, steht einer der wichtigsten Arbeitgeber in Mecklenburg-Vorpommern still: die Werft in Wolgast. Nun zieht Besitzer Lürssen einen Auftrag der Bundeswehr vor - und rettet so nicht nur die Werft, sondern auch Ministerpräsidentin Schwesig und Verteidigungsministerin von der Leyen. Ausgerechnet.