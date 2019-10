Erfurt

Die AfD feiert in Erfurt ganz oben - in einer Gaststätte mit Biergarten in schönster Hanglage. Ihre Ergebnisse aber holen die Rechtspartei in die Ebene zurück. Zwar wurde die 20-Prozent-Marke deutlich übertroffen, die erhofften 25 Prozent ebenso deutlich verfehlt. Und der Abstand zum Titelverteidiger, Ministerpräsident Bodo Ramelow von den Linken.

Für eine rauschende Feier war alles vorbereitet - statt Mettigel und Bier gab es Carpaccio,. Tomaten.Mozzarella-Salat und Prosecco, denn das Hanglokal ist ein Italiener. Ausländischer Einfluss, wenn er europäisch und gehaltvoll ist, wird hier gerne angenommen.

Um mit Höcke zu feiern, sind alle nach Erfurt gekommen, die im radikalen "Flügel" und in der AfD im Osten Rang und Namen haben. Parteichef Alexander Gauland, Brandenburgs Landeschef Andreas Kalbitz, Frank Pasemann, Bundesvorstandsmitglied aus Magdeburg. Aus Sachsen kamen Landeschef Jörg Urban und Tino Chrupalla, Wunschkandidat der Ostverbände auf die Gauland-Nachfolge. Im Publikum, neben den Thüringer Lokalgrößen, einige junge Männer aus dem Dunstkreis der " Identitären Bewegung".

Höcke und die Parteigrößen drängten sich Punkt 18 Uhr auf die kleine Bühne im Wintergarten. "Heute vollenden wir die Wende", rief der Höcke-Vertraute und Bundestagsabgeordnete Jürgen Pohl. Höcke jubelte kaum, als die 24 Prozent der ersten Prognose über den Fernseher flimmern. Als erstes beschwert sich Höcke über die Kritik an ihm im Wahlkampf "Noch nie wurde ein Kandidat und eine Partei so diffamiert", beklagt er sich. Über das Wahlergebnis verliert er kaum ein Wort, sondern schaut weit nach vorne: "Das nächste Mal holen wir die absolute Mehrheit", ruft er und entschwindet in den Landtag.

Am schärfsten aber war nicht Höcke, sondern der wahre "Flügel"-Chef Andreas Kalbitz: "Wir jagen dieses inländerfeindliche Establishment", rief er "auch im Westen holen wir uns die Stimmen, die wir brauchen."

Jörg #Urban, AfD?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw"># AfD-Fraktionschef in Sachsen, zur #ltwth19: „Die AfD hat nur eine Regierungsoption, wenn sie deutlich stärkste Partei ist“ - also auf absehbare Zeit nicht pic.twitter.com/hV76Wblyi0 — Jan Sternberg (@hoshiyama) October 27, 2019

Partei-Senior Gauland nutzte den knappen Vorsprung der AfD vor der geschwächten CDU, um gegen die Konservativen zu treten - auch im Bund: "Die CDU muss sich überlegen, ob sie weiter mit Sozialdemokraten und Grünen zusammenarbeiten oder mit der einzig wahren Volkspartei regieren will - der AfD."

Von Jan Sternberg/RND