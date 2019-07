Dresden

Die Landesliste der AfD für die Landtagswahl in Sachsen ist teilweise ungültig. Der Landeswahlausschuss in Dresden ließ nur die Listenplätze 1 bis 18 zu. Die AfD hat ihre Liste in zwei getrennten Versammlungen aufgestellt.

Das sei nicht zulässig, entschied der Ausschuss. In einer ersten Reaktion kündigte Landesvorstandsmitglied Carsten Hütter an, dass die Partei gegen die Entscheidung klagen wolle. Zur Sicherheit solle man jetzt den Wahlkampf auf alle Direktkandidaten abstellen.

Mehr in Kürze.

Von RND/jps