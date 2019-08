Berlin

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat mit einer Äußerung zur bevorstehenden Landtagswahl in Sachen für heftige Kritik gesorgt. Kramp-Karrenbauer schrieb am Samstagnachmittag auf Twitter: "Eine gute Zukunft baut man mit Mut, Zuversicht & indem man gemeinsam etwas macht, nicht mit Protest."

Eine gute Zukunft baut man mit Mut, Zuversicht & indem man gemeinsam etwas macht, nicht mit Protest. @MPKretschmer hat neuen Schwung in die Politik gebracht: er hört zu, packt an & brennt für Sachsen. Im Endspurt geben wir Vollgas, damit er Ministerpräsident bleibt. #Sachsenwahl pic.twitter.com/tfRAXw2300 — A. Kramp-Karrenbauer (@akk) August 24, 2019

Daraufhin entlud sich der Zorn der Internetnutzer. Denn etwa zu dieser Zeit demonstrierten in Dresden mindestens 35.000 Menschen unter dem Motto "Unteilbar" für eine offene und freie Gesellschaft. "Fridays-for-Future"-Organisatoren Luisa Neubauer schrieb als Reaktion auf Twitter: "Nice wie Sie mitten aus Sachsen heraus erklären, dass Proteste keine Rolle bei der Gestaltung von Zukünften spielen. Immerhin tun Sie nicht mal mehr so, als würden Sie uns & all die anderen auf der Straße ernst nehmen. Sie wissen wirklich wie man Mut auf Zukunft macht."

Nice wie Sie mitten aus Sachsen heraus erklären, dass Proteste keine Rolle bei der Gestaltung von Zukünften spielen.

Immerhin tun Sie nicht mal mehr so, als würden Sie uns & all die anderen auf der Straße ernst nehmen. Sie wissen wirklich wie man Mut auf Zukunft macht. ✊ — Luisa Neubauer (@Luisamneubauer) August 25, 2019

Ein anderer Nutzer schrieb an AKK: "Mit Protest baut man keine gute Zukunft? Also dieses Fettnäpfchen ist besonders peinlich - fragen Sie doch mal Ihre Freundin Angela, wodurch die Mauer gefallen ist!"

Mit Protest baut man keine gute Zukunft? Also dieses Fettnäpfchen ist besonders peinlich - fragen Sie doch mal Ihre Freundin Angela, wodurch die Mauer gefallen ist! — Michael Büchi (@buechi_bchi) August 25, 2019

Nutzer Olli kritisierte: "Ohne Protest hätte es die Wende '89 und vieles andere niemals gegeben."

Manchmal ist es der Mut, auf die Straße zu gehen; die Zuversicht, dass es etwas nützt & der gemeinsame Kampf mit möglichst vielen!

Ohne Protest hätte es die Wende '89 und vieles andere niemals gegeben. Wahrscheinlich wäre die Demokratie selbst nie entstanden. Also was soll das?! — Olli (@OvalerBlitz) August 25, 2019

Erst am Sonntag stellte dann der persönliche Referent der CDU-Parteivorsitzenden Boris Binkowska klar, dass es in dem Tweet von AKK nicht um die "Unteilbar"-Demonstration gegangen sei: "Im Kontext der Sachsenwahl bezieht sich das natürlich auf Protestwahl ( AfD) oder eine Wahlentscheidung für Parteien und Politiker, die gemeinsam mit den Menschen konstruktiv etwas gestalten wollen", schrieb er.

Im Kontext der Sachsenwahl bezieht sich das natürlich auf Protestwahl ( AfD) oder eine Wahlentscheidung für Parteien und Politiker, die gemeinsam mit den Menschen konstruktiv etwas gestalten wollen. — Boris Binkowska (@bobcdu) August 25, 2019

Diese Klarstellung wurde allerdings weitgehend ignoriert. Vielmehr wurde weiter Kritik geübt.

Der Faschismus hat ein Ort gefunden wo er sich unter Freunden befindet es ist die CDU?ref_src=twsrc%5Etfw">@ CDU pic.twitter.com/YVRSZM240M — Wotan (@HermesHh2) August 25, 2019

RND/tms