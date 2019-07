Grabenstetten

Nach starken Regenfällen sind zwei Höhlengänger in der Falkensteiner Höhle bei Grabenstetten in Baden-Württemberg eingeschlossen. Derzeit läuft eine Rettungsaktion, Taucher sind zu den Männern vorgedrungen – sie sollen aber wegen der starken Strömung erst am Montagmorgen aus der Höhle geholt werden. Über den Fall hatten zunächst die „ Stuttgarter Nachrichten“ und die „ Südwest Presse“ berichtet.

Sechs Höhlentaucher sind laut Feuerwehr vor Ort. Zwei von ihnen machten sich am Abend auf den Weg zu den eingeschlossenen Personen, allerdings sei die Strömung zu groß gewesen, berichten die „ Stuttgarter Nachrichten“ – sie mussten umkehren.

Ein zweiter Rettungsversuch war offenbar erfolgreicher: Taucher sind zu den Männern vorgedrungen, berichtet die „Bild“-Zeitung unter Berufung auf die Feuerwehr: „Den beiden Männern geht es gut. Die Taucher bringen ihnen Essen und Neoprenanzüge“, wird Feuerwehr-Chef Harald Harrmann zitiert. Aufgrund der starken Strömung sei eine Rettung in der Nacht allerdings zu gefährlich. Taucher blieben bei den Eingeschlossenen, am Montagmorgen sollen die Männer dann aus der Falkensteiner Höhle geholt werden.

Falkensteiner Höhle durch starke Regenfälle überflutet

Bei den Vermissten soll es sich um einen Höhlenguide und seinen Kunden handeln. Sie sind vermutlich im Laufe des Sonntagvormittags in die Höhle hinabgestiegen. Eine Vermisstenanzeige war am frühen Sonntagabend Uhr bei der Polizei eingegangen.

Aufgrund der starken Regenfälle in den vergangenen Tagen war der Pegel der Elsach, die im Innern der Höhle entspringt, extrem angestiegen. Das war den beiden Männern zum Verhängnis geworden.

Von RND/seb