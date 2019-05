Halle (Saale)

Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (29) ist ungern ohne seine Verlobte Heidi Klum (45) unterwegs – und nimmt sie deshalb bei seiner Tour durch Europa mit. Heidi sei jetzt für ein paar Shows dabei, bevor sie wieder nach Hause, also Los Angeles, fliege, sagte der Musiker in einem am Samstag aufgezeichneten Interview des Radiosenders MDR Jump.

Er vermisse sie sehr und versuche, sie so oft wie möglich zwischendurch zu sehen. Allerdings sei der Tour-Alltag so stark durchgeplant, dass man nicht sehr viel Zeit für einander habe. „Man kann wenigstens zusammen einschlafen“, sagte Toms Bruder Bill.

Am Dienstag stand Hamburg auf dem Programm, es folgen noch Konzerte diese Woche in Hannover und Leipzig. Bis 21. Juni sind Tokio Hotel noch auf ihrer „Melancholic Paradise Tour“. Nach Deutschland folgen noch Auftritte in Österreich, Ungarn, Tschechien, Polen, Skandinavien, Russland und der Ukraine.

Von RND/dpa