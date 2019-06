Barcelona

Der Youtube-Star Kanghua Ren, besser bekannt unter dem Pseudonym ReSet (1,2 Millionen Abonnenten), ist zu 15 Monaten Gefängnis und 20.000 Euro Geldstrafe verurteilt worden – wegen eines Videos, in dem er einem Obdachlosen (52) einen mit Zahnpasta gefüllten Oreo-Keks zu essen gibt. Das berichten spanische Medien. Außerdem verurteilte ihn das Gericht dazu, seine sämtlichen Social-Media-Accounts für fünf Jahre still zu legen.

In dem Video soll ReSet unter anderem gesagt haben: „Vielleicht bin ich ein bisschen zu weit gegangen, aber schaut auf die positive Seite: Das hilft ihm, seine Zähne sauber zu machen. Ich glaube, er hat sie nicht mehr geputzt, seit er arm geworden ist“, so der damals 19-Jährige. Das Video hatte für einen Sturm der Entrüstung gesorgt.

Lesen Sie auch: Kostenlos in den Club? Disco lässt Youtube-Star eiskalt abblitzen

ReSet muss Gefängnisstrafe vermutlich nicht absitzen

Dem Video soll eine „Challenge“ (Herausforderung) eines seiner Followers vorausgegangen sein. In dem Video, das später gelöscht wurde, soll zu sehen gewesen sein, wie er dem Obdachlosen den mit Zahnpaste gefüllten Oreo-Keks zusammen mit einem 20-Dollar-Schein gibt. Der Obdachlose soll sich nach dem Essen des Kekses übergeben haben.

Wie die „New York Times“ berichtet, wird ReSet die Gefängnisstrafe vermutlich nicht absitzen müssen. Die 20.000 Euro Strafe gehen als Entschädigung an den Obdachlosen. Der Youtuber soll in China geboren worden sein, aber seit seiner Kindheit in Spanien leben.

Lesen Sie auch: Nackt-Videos von Fans verlangt: Youtuber Austin Jones zu zehn Jahren Haft verurteilt

Von RND/seb