Yoga-Stunt am Balkon: Abgestürzte Studentin wird elf Stunden operiert

Das Bild ging viral und lässt einem das Blut in den Adern gefrieren. Es zeigte eine junge Frau, die im mexikanischen Nuevo Leon in schwindelerregender Höhe eine lebensgefährliche Yogaübung vollführte. Die 23-jährige Hochschulstudentin Alexa Terrazas posierte außen am Balkongeländer kopfüber hängend für den Fotografen.

Beim Posen für den Fotografen stürzte die Studentin plötzlich in die Tiefe

Plötzlich rutschte sie ab. Aus dem sechsten Stock stürzte sie 25 Meter in die Tiefe. Notfallkräfte versorgten sie vor Ort, dann wurde Terrazas in ein Krankenhaus gebracht, wo man Brüche von Schädel und Hüfte sowie aller vier Gliedmaßen feststellte. Ihr Zustand sei laut einem Bericht des "New Zealand Herald" auch nach elf Stunden im Operationssal weiterhin kritisch.

In jedem Fall würden, so sagten die Chirurgen, bis zu drei Jahren vergehen, bis die junge Frau wieder laufen könne. Nachbarn hätten Terrazas schon mehrfach gesehen, wie sie gefährliche Stunts an ihrem Balkon vollführte - das berichtete die mexikanische Tageszeitung "El Imparcial". Die Staatsanwaltschaft hatte den Balkon unter die Lupe genommen, aber keimerlei strukturelle Schäden festgestellt.

RND/big