So viel steht fest: Einen solch anstrengenden Weg nach Hause hatte der junge Oktoberfest-Besucher sicher selten. Wie ein Video bei Facebook zeigt, versucht der junge Mann eine Rolltreppe hochzugehen. So weit, so gut, wäre da nicht die klitzekleine Tatsache, dass die Rolltreppe abwärts fährt und der Mann in Lederhosen folglich keinen Meter vorwärts kommt.

Dennoch: Unterkriegen lassen will sich der offenbar stark angetrunkene Mann nicht. Ohne auch nur ans Aufgeben zu denken, versucht er minutenlang, die Treppe zu besteigen. Dass er tatsächlich überhaupt nicht vorwärts kommt, ihm auf derselben Treppe Menschen mit verwunderten Blicken entgegenkommen und ihn schmunzelnd filmen, scheint den Treppensteiger nicht zu stören. Ebenso wenig wie die Tatsache, dass sein Aufstieg-Versuch vollständig von einem weiteren Mann gefilmt wird. Dieser scheint seinen wahren Spaß an der Situation zu haben, ermutigt den jungen Mann zwischendurch sogar, nicht aufzugeben und die Treppe weiter zu besteigen.

Mann gegen Rolltreppe - wer siegt?

Ob der junge Wiesn-Gast den Weg auf der Rolltreppe nach oben geschafft hat, wird in dem Clip übrigens nicht aufgelöst - nach sieben Minuten ist das Video zu Ende, jedoch kann man sich vermutlich denken, wie der Aufstieg verlaufen ist.

Hamster in Lederhosn auf dem längsten Fahrgeschäft der Wiesn Falls ihr euch schon immer gefragt habt, weshalb der Rückweg länger ist, als der Hinweg... Es liegt wohl am längsten Fahrgeschäft der Wiesn! Wir feiern den netten Hamster in der Lederhose mit 10% Rabatt auf alle Maßkrugbandl und den Trachtenschmuck. CODE: ROLLTREPPE10https://www.meimass.de/webshop/?swoof=1&product_cat=masskrugbaender Gepostet von ...mei Maß! am Mittwoch, 25. September 2019

Lesen Sie auch: iPhone filmt Sturz aus Flugzeug – und wird nach einem Jahr heil wiedergefunden

RND/liz