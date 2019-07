Palma

Auf der Urlaubsinsel Mallorca soll wieder eine deutsche Urlauberin vergewaltigt worden sein. Das berichtet die Zeitung „Diario de Mallorca“. Demnach hat sich die Tat an der Playa de Palma ereignet.

Die Deutsche soll den mutmaßlichen Täter in einem Bierlokal kennengelernt haben. Auf dem Weg zum Strand sei es zu der Vergewaltigung gekommen. Eine ärztliche Behandlung im Krankenhaus Son Llàtzer habe Hinweise auf eine Vergewaltigung bestätigt, schreibt „Diario de Mallorca“. Die Polizei ermittelt. In der selben Nacht soll eine weitere Touristin wegen einer mutmaßlichen Vergewaltigung in dem Krankenhaus behandelt worden sein, berichtet die Zeitung.

Erst Anfang Juli soll eine Deutsche in Cala Rajada von zwei Landsleuten vergewaltigt worden sein. Wegen der Tat sitzen zwei Deutsche ohne Möglichkeit auf Kaution in Untersuchungshaft. Zwei weitere Deutsche, die im Zusammenhang mit der Vergewaltigung festgenommen worden waren, wurden später vom zuständigen Gericht zunächst auf freien Fuß gesetzt.

Von RND/seb