Werden die Nüsse für Nutella von Kindern gesammelt?

Zu viel Zucker, Verwendung von Palmöl und jetzt auch noch Kinderarbeit? Der morgendliche Genuss eines Nutella-Brötchens bekommt einen immer bittereren Beigeschmack. Die "BBC" hat Haselnuss-Plantagen in der Türkei besucht, von denen auch das Unternehmen Ferrero seine Nüsse bezieht. Dabei stießen sie auch auf Kinder, die die Nüsse einsammelten.

Hauptsächlich seien es Migranten, die auf den Haselnuss-Feldern arbeiten würden - einschließlich ihrer Kinder. Harte Arbeit für einen geringen Lohn. Zehn Stunden würden sie pro Tag arbeiten, heißt es in dem Bericht, für einen offiziellen Lohn von umgerechnet 15 Euro. Doch die " BBC" geht davon aus, dass den Saisonmitarbeitern an der türkischen Schwarzmeerküste, von der 70 Prozent der weltweiten Haselnusslieferungen stammen würden, gerade einmal acht Euro pro Tag blieben.

"Sie lassen ihre Kinder wie Maschinen arbeiten"

"Sie lassen ihre Kinder wie Maschinen arbeiten. Sie denken: 'Wie viele Kinder, wie viel Gewinn?'", berichtet Kazim Yaman, Mitinhaber einer Haselnuss-Plantage, der BBC. Er spreche sich gegen Kinderarbeit aus. Doch da die anderen Bauern die Kinder bezahlen würden, hätte auch er keine andere Wahl. "Ich versuche, sie nicht zu beschäftigen. Aber sie sagen, dass sie weiter gehen", sagt er. "Mutter und Vater wollen, dass sie arbeiten - und bezahlt werden."

Rund 400.000 Haselnuss-Plantagen in Familienbesitz gebe es in der Türkei. Viele Erzeuger wüssten nicht, wo ihre Nüsse am Ende landeten. Laut " BBC" kaufe Ferrero rund ein Drittel der gesamten türkischen Ernte. Die braucht es auch, denn pro Jahr produziere das italienische Unternehmen rund 365.000 Tonnen Nutella.

Auf seiner Website schreibt das Unternehmen: "Die Rückverfolgbarkeit ist unerlässlich, um die Qualitätsstandards von Produktion und Produkten sicherzustellen." Laut " BBC" habe das Unternehmen in Bezug auf die Haselnüsse aber erst eine Rückverfolgbarkeit von 39 Prozent erreicht. 2020 soll die Herkunft für die Kunden zu 100 Prozent nachvollziehbar sein.

"Wenn wir ein Produkt ermitteln würden, das unter unethischen Bedingungen hergestellt werden würde, würden wir es nicht anfassen", sagte Bamsi Akin, General Manager der Ferrero Hazelnut Company in der Türkei, laut " BBC". Doch gänzlich abstreiten kann er die Vermutung auch nicht. "Aber ist das System vollständig sauber? Ich denke, das kann derzeit niemand sagen. "

