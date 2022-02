Potsdam

Oksana Klymonchuk hatte noch nie eine Waffe in der Hand – bis jetzt. Die 39 Jahre alte Ukrainerin lebt seit zweieinhalb Jahren in Potsdam. Als am Donnerstag die russische Armee ihr Heimatland angriff, hat sich das Leben von Oksana Klymonchuk verändert. Noch am selben Tag verlässt ihr Lebensgefährte, auch er ist Ukrainer und lebt in Potsdam, die Stadt. Sein Ziel heißt Kiew, er will sich als Freiwilliger bei der Armee melden. Und auch Oksana Klymonchuk will kämpfen.

„Jeder, der schießen kann, geht nach Kiew“

„Meine Mutter will nicht, dass ich in die Ukraine fahre. Aber es ist meine Entscheidung. Ich kann nicht einfach hierbleiben und nichts tun. Ich habe 15 Jahre lang in Kiew gelebt und dort als Journalistin gearbeitet. Viele meiner Freunde und meiner Bekannten sind in Kiew. Ich liebe diese Menschen und möchte sie auch in Zukunft lebend sehen. Wir kämpfen um jede Seele, die wir kennen.

Über Facebook habe ich natürlich viel Kontakt mit meinen Freunden in der Ukraine. Mein Freund ist gleich am Donnerstag losgefahren und er ist schon dort. Er sagte mir vorhin, er werde jetzt noch einige Stunden schlafen und sich dann beim Armeestützpunkt melden. Auch viele meiner Freunde sind bereits kämpfen, viele Männer, auch einige Frauen sind jetzt an der Waffe. Jeder, der schießen kann, geht nach Kiew. Wenn die Russen Kiew bekommen, dann bekommen sie die gesamte Ukraine.

„Werde tun, was ich kann“

Ich weiß noch nicht, was ich machen kann. Aber ich werde eben tun, was ich kann und was die Menschen brauchen. Natürlich will ich nicht kämpfen, aber ich werde es tun. Ich werde alles tun, was ich für unsere Freiheit tun kann. Es ist meine Heimat, es ist mein Krieg, ich fühle das in meinem Herzen. Am Donnerstag habe ich ein Auto gekauft, einen gebrauchten Mercedes. Ich brauche kein besonderes Auto, es muss nur sicher sein. Sobald es zugelassen ist, fahre ich nach Kiew, wahrscheinlich schon am Montag. Solange bringe ich hier in Potsdam meine Sachen in Ordnung und hole Bargeld. Mitnehmen werde ich nicht viel, einige besondere Kleidungsstücke und meine Kamera.

Natürlich kann auch die Fahrt gefährlich sein. Niemand weiß, wie die Situation in ein paar Tagen ist. Ich muss dabei sein, es ist mein Land. Die Menschen dort werden angegriffen, sie sterben. Und niemand unterstützt die Ukraine, alle haben Angst vor Putin, vor diesem kranken Menschen. Die ganze Welt beobachtet das und niemand möchte helfen. Das ist schwer auszuhalten.

„Ob ich in der Lage bin zu kämpfen? Volle Pulle, ja“

Ob ich psychologisch in der Lage bin, zu kämpfen? Noch vor ein paar Wochen hätte ich nein gesagt. Aber jetzt, volle Pulle, ja. Hier in Deutschland ist es eine ganz andere Welt, das ist auch für mein Umfeld schwer zu verstehen. Bislang habe ich im Restaurant Kochzimmer gearbeitet. Meine Kollegen finden meine Entscheidung nicht richtig, aber sie haben mich emotional sehr unterstützt, meine Chefs haben mich von der Arbeit freigestellt, weil ich mich ohnehin nicht mehr konzentrieren kann. Gehen lassen würden sie mich allerdings lieber nicht.

Wenn ich es nicht nach Kiew schaffen sollte, bleibe ich in der West-Ukraine bei meiner Familie. Dort leben meine beiden Großmütter und eine Tante. Meine Omas sind beide 90 Jahre alt, sie erinnern sich noch an den Zweiten Weltkrieg. Damals, das haben sie mir oft erzählt, haben die Häuser zweimal gebrannt. Einmal durch die Deutschen, einmal durch die Sowjets. Zurzeit ist es bei meiner Familie noch sicher. Sie machen sich alle Sorgen, aber sie sind nicht panisch. Allerdings glauben wir, dass Putin die gesamte Ukraine einnehmen will.

„Ich wollte ein normales Leben in meiner Heimat haben“

Auch meine Omas finden meinen Plan viel zu gefährlich. Dabei sehen sie doch, dass die Russen da sind, dass sie auf einfache Menschen schießen. Und sie haben beide schreckliche Erfahrungen mit den Sowjetsoldaten gemacht, sie hatten immer Angst vor ihnen.

Ich wollte immer zurück in die Ukraine, irgendwann. Ich wollte wieder ein normales Leben in meiner Heimat haben. Jetzt sieht es so aus, als würde dort alles zerstört. Und deshalb handle ich jetzt intuitiv, so, wie mein Herz es mir sagt.“

Oksana Klymonchuk will versuchen, auch künftig Kontakt zur MAZ, die Partner in unserem Redaktionsnetzwerk Deutschland ist, zu halten.

