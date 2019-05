Selm

Ein bellender Polizeihund hat einen Einbrecher in Selm im Kreis Unna offenbar so sehr eingeschüchtert, dass dieser sich freiwillig gestellt hat. Der 39-Jährige hatte sich nach der Tat zunächst versteckt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Ein Zeuge hatte den Einbrecher demnach am späten Donnerstagabend auf einem Betriebsgelände gesehen und die Polizei verständigt. Vor Ort hätten die Beamten ein Loch im Zaun bemerkt und daraufhin ihren Diensthund Scott, einen belgischen Schäferhund, eingesetzt.

Polizeihund Scott war so angsteinflößend, dass Einbrecher aus Versteck kam

Dieser habe dem Mann durch lautes Bellen und sein Erscheinungsbild offenbar Angst eingejagt, sodass dieser sich zu erkennen gab. Ermittelt werde wegen besonders schweren Diebstahls, da sich der Täter bereits an einem Container für Computermüll bedient habe, sagte ein Polizeisprecher.

Von RND/dpa