Bastrop

In einem Bürgerladen in Texas rennt eine kleine Maus auf der Küchenzeile umher, sucht verzweifelt einen Weg in ihr Versteck. Die Mitarbeiterin weiß nicht, was sie tun soll, bis eine Kundin hinter den Tresen kommt. "Darf ich sie einfangen", fragt die Frau und schnappt sich ein leeres Gefäß. Völlig verängstigt gerät die Maus in Panik, sieht die Kundin offenbar als Bedrohung. Sie setzt zur Flucht an und wählt den denkbar ungünstigsten Weg: Direkt in die angrenzende Friteuse.

Ein Kunde des Fastfood-Restaurants hat den Vorfall auf Video festgehalten und bei Facebook veröffentlicht. Das Video vom Kopfsprung der Maus in die Pommes-Friteuse ging viral: Mehr als 2,3 Millionen mal wurde es bereits angesehen. In der Kommentarspalte gab das Unternehmen laut der Nachrichtenseite "Gizmodo" eine Erklärung ab: "Sauberkeit und Lebensmittelsicherheit haben bei 'Whataburger' höchste Priorität." Bisher hätte es Vorfälle dieser Art nicht in der betroffenen Filliale gegeben. Dennoch "haben wir das betroffene Restaurant geschlossen und die Schädlingskontrolle eingeschaltet."

Eine Mitarbeiterin bat den Kunden an, ihnen das Geld zurückzuerstatten - wenn sie den Kassenbon noch haben.

Lesen Sie auch: Youtuber isst rohes Eichhörnchen vor Veganer-Imbiss – geschockte Passanten, heftige Strafe

Lesen Sie auch: Zu viel Fast Food: Stadt-Krähen haben höheren Cholesterinspiegel

RND/mat