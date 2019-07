Triggiano

Ein Zirkusdompteur ist in Italien von mehreren Tigern angegriffen und getötet worden. Laut italienischen Medienberichten handelt es sich bei dem Opfer um den bekannten Dompteur Ettore Weber, der in der Touristenstadt Triggiano in Apulien arbeitete.

Der 61-Jährige wurde demnach während einer Probe am Donnerstag zunächst von einem Tiger angegriffen. Daraufhin sind drei weitere Tiere ebenfalls auf ihn losgegangen.

Vierzig Länder gegen Einsatz von Wildtieren im Zirkus

Bis Rettungskräfte und Kollegen schließlich einschreiten konnten, vergingen mehrere Minuten. Letztendlich kam für den erfahrenen Dompteur allerdings jede Hilfe zu spät.

Italien ist eines der wenigen Länder, die den Einsatz von Wildtieren im Zirkus uneingeschränkt erlauben.

Vierzig Länder weltweit haben dahingehend bereits Verbote erlassen. Auch in Deutschland gibt es erste Gesetze und Veränderungen in die Richtung.

Im Video: Deutscher Zirkus ersetzt Tiere durch Hologramm

Von RND/lf