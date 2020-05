Urlaub trotz Corona: Zehn Reise-Tipps für Ostdeutschland

Leipzig

Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen – in diesem Jahr dürften die drei ostdeutschen Bundesländer zu beliebten Reisezielen werden, weil die Corona-Pandemie viele Urlaubspläne in die Ferne durchkreuzt hat. Denn auch der Osten Deutschlands hat viel zu bieten. Wilde Natur wie in der Sächsischen Schweiz oder im Erzgebirge, Großstadt-Coolness wie in Leipzig oder eine lebendige Vergangenheit wie in Weimar oder Eisenach. Doch abgesehen von den Touristen-Hotspots gibt es noch viel mehr schöne Ecken, die sich zur Erkundung lohnen. Wir geben zehn Geheimtipps für Reiseziele.

Erholungspark Pahna – zwischen Ruhe und Abwechslung

Der Erholungspark Pahna bietet in idyllischer Lage viel Ruhe, aber auch viele Aktivitäten. Quelle: Christian Busse/See-Camping Pahna

Inmitten eines naturbelassenen Waldgebiets direkt am See liegt der Erholungspark Pahna, nur wenige Kilometer von Altenburg entfernt. An dem 25 Hektar großen See lädt der Campingplatz bei bester Wasserqualität zum Baden, Tauchen, Angeln und Camping ein. Die idyllische Lage ist ideal für alle, die Ruhe und Erholung suchen, aber auch aktiv sein wollen. Die Spielplätze, Grillplätze, Räucherhütte, Fahrradausleihe, Kremserfahrten und die Möglichkeiten zum Fußball, Tischtennis, Beachvolleyball spielen, bieten viel Abwechslung. Der Campingplatz ist ganzjährig geöffnet. Es gibt 380 Jahresplätze und 80 Touristikplätze. Von April bis Oktober können Ferienhäuser für bis zu vier Personen gemietet werden. Auf dem Gelände gibt es ein Café und eine Gaststätte, die die Besucher versorgen.

See-Camping Altenburg-Pahna, Campingpark Pahna, 04617 Fockendorf/OT Pahna, Telefon: 034343 51914, www.camping-pahna.de

Arendsee – die Perle der Altmark

Der Raddampfer „Queen Arendsee“ fährt über den See im gleichnamigen Luftkurort Arendsee. Quelle: Jens Wolf/dpa

Wer Ruhe und Natur liebt, ist hier genau richtig. Arendsee, die Perle der Altmark, ist in gut zweieinhalb Stunden von Leipzig aus erreichbar. Höhepunkt des Ortes ist der gleichnamige See mit seinen vielfältigen Bade- und Wassersportmöglichkeiten – und dem Raddampfer „Queen Arendsee“. In der Gemeinde mit ihren 6750 Einwohnern starten gleich sechs Radwege. Ein vielfältiges Netz quer durch die Altmark schließt sich an. Tagesausflüge in die Kaiser- und Hansestadt Tangermünde mit ihrer mittelalterlichen Backsteingotik oder in die Baumkuchenstadt Salzwedel bieten zusätzliche Abwechslung.

Informationen zu den zahlreichen Übernachtungsmöglichkeiten in Hotels, auf einem Campingplatz bis hin zu einem umgebauten DDR-Ferienlager sind hier zu finden: www.luftkurort-arendsee.de

Goitzsche – Italien ganz in der Nähe

Die Goitzsche ist als einstiges Braunkohlerevier inzwischen eine herrliche Seenlandschaft. Quelle: Olaf Majer

Auf zur Adria – und dabei im Lande bleiben? Das geht, an der Goitzsche zwischen Bitterfeld und Pouch. Pünktlich zu Pfingsten sind hier wieder Touristen aus anderen Bundesländern erlaubt. Das einstige Braunkohlerevier ist inzwischen eine herrliche Seenlandschaft, die von Segelsport über Radfahren bis zum Inline-Skaten viel zu bieten hat. Der komplette Rundkurs um den See ist mit 31 Kilometern sportlich, aber auch flach wie eine Flunder. Wer es ruhiger mag und bei leckerer Pasta und frischem Weißwein den Blick auf die Wellen genießen will, der kann das in der Trattoria Al Faro an der Bernsteinpromenade in Mühlbeck. Die Spitzenküche lässt keine Wünsche offen. Auch Übernachtungen sind hier möglich – etwa im komfortablen Kapitänszimmer. Für Familien steht direkt in Strandnähe ein Ferienhaus zur Verfügung. La dolce vita an der Goitzsche: Mehr Italien in der Nähe geht nicht.

Trattoria al faro, Bernsteinpromenade 7, 06774 Muldestausee/OT Mühlbeck, Telefon: 03493 6058111, www.trattoria-al-faro.de

Görlitz – filmreifer Trip an die polnische Grenze

Die Gabelung von Berliner Straße und Salomonstraße in Görlitz wurde in den vergangenen Jahren neu gestaltet. Quelle: Reiner Weisflog/Europastadt Görlitzgorzelec GmbH

Die östlichste Stadt Deutschlands bietet einen Mix aus Kultur und Aktivitäten in der Natur. Für einen reinen Städtetrip ist Görlitz mit seinen aktuell rund 56 000 Einwohnern zu klein. Durch die umliegenden Seen und das nahe Zittauer Gebirge gebe es allerdings ausreichend Optionen, um eine Urlaubswoche zu füllen, sagt Eva Wittig von der Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH. Doch schon allein die Görlitzer Altstadt, die als Kulisse für zahlreiche Filme diente, ist einen Besuch wert. Kleines Manko: Die Einreise nach Polen und in die Schwesterstadt Zgorzelec ist zurzeit nicht erlaubt. Ein Grund also, um wieder zu kommen.

Aktuelle Tipps unter www.goerlitz.de/Ausflugstipps.html und telefonisch unter 03581 47570

Weimar – Toskana in Mitteldeutschland

Der Park an der Ilm – mit Goethes Gartenhaus. Quelle: Volkmar Heinz/Archiv

Manche sagen über Weimar, es handele sich bei der Stadt um ein einziges, großes Freilichtmuseum. Natürlich könnten Sie jetzt versuchen, während eines Ausflugs die ganze Museumsstadt ein für allemal zu bewältigen. Ich mache einen anderen Vorschlag: Sie fangen, sagen wir, im Liszthaus (Geheimtipp!) an und hören sich dort, in einer interaktiven Sofaecke, durch die Werke des ersten echten Popstars der Welt. Sie machen einen Schlenker durch den Park an der Ilm und blicken, am Römischen Haus, entlang einer der historischen Sichtachsen. Fühlen Sie sich schon ein wenig wie in Italien? Zum Abend gibt es einen Weißburgunder in der Weinbar oder, für Hartgesottene, ein Ehringsdorfer im Falken. Und als Bettlektüre? Nein, nicht Goethe. Sie lesen Schillers frühe Liebesgedichte.

Alle Museen auf: www.klassik-stiftung.de

Die Weißeritztalbahn – Entschleunigung mit Dampf

Die Weißeritztalbahn passiert die Brücke an der Talsperre Malter in der Nähe von Dippoldiswalde. Quelle: Arno Burgi/dpa

Sie schnauft, bimmelt und dampft. Die Weißeritztalbahn von Freital-Hainsberg nach Kipsdorf ist Deutschlands dienstälteste Schmalspurbahn. Sogar das verheerende Hochwasser vom August 2002 hat sie überlebt. Seit 2017 ist die knapp 30 Kilometer lange Strecke über die Osterzgebirgsperle Dippoldiswalde wieder komplett befahrbar. Am besten mit Kindern oder Enkeln in Freital einsteigen und gleich nach dem Start den idyllischen Rabenauer Grund erleben. Gaaanz langsam windet sich der Zug entlang der Roten Weißeritz. Nach der Talsperre Malter kommt Dipps, dort aussteigen und die verträumte Kreisstadt besuchen. Empfehlung: Kleine Wanderung (rund ein Kilometer) zur Altstadt mit Schloss und spätgotischem Rathaus. Und dann gemütlich retour, ein perfekter Tag zum Entschleunigen.

Fahrplan & Preise: www.weisseritztalbahn.com

Erzgebirge – Gipfelsturm im Sattel

Morgenstimmung auf dem Stoneman Miriquidi bei Oberwiesenthal. Quelle: Winfried Mahr

Wozu in die Alpen oder Pyrenäen kutschen – der Muskelkater ist so nah! Gefälle bis die Wade zwickt gibt’s auch im Erzgebirge. 4400 Höhenmeter und sechs Gipfel bietet eine Runde Stoneman Miriquidi, die für Mountainbiker 162 Kilometer querfeldein und für Rennradler 290 Kilometer auf der Straße ausgewiesen ist. Weil die Grenze nach Tschechien für Aktiv-Touristen noch dicht ist, haben die Organisatoren in diesem Jahr die Strecke neu ausgeschildert. Herausgekommen ist ein innersächsischer Rundkurs zwischen Annaberg-Buchholz, Rittersgrün, Oberwiesenthal und Eibenstock. Zu erklimmen sind Gipfel wie Auersberg, Pöhlberg, Rabenberg und Scheibenberg. Die Königsetappe führt auf den 1215 Meter hohen Fichtelberg – das Dach Sachsens. Für die reichlich 160 Kilometer hat man je nach Elan und Fitness ein bis drei Tage Zeit, um mit Gold, Silber oder Bronze abzuschließen.

Tourismusverband Erzgebirge, Adam Ries-Straße 16, 09456 Annaberg-Buchholz, Telefon: 03733 188000, www.stoneman-miriquidi.com/stoneman-miriquidi-2020-c-Edition

Seepark Auenhain – im eigenen Haus und in luftigen Höhen

Blick aus der Luft auf die Ferienhausanlage mit dem Wohnmobilstellplatz im Seepark Auenhain in Markkleeberg. Quelle: André Kempner

Den „mit Abstand besten Urlaub“ verspricht das Team vom Seepark Auenhain. Das Feriendorf mit einem fantastischen Ausblick über den Markkleeberger See ist gerüstet, um Besuchern trotz aller Einschränkungen eine erholsame Auszeit vom Alltag zu bieten. „Unsere Gäste sollen sich rundum wohlfühlen“, betont Geschäftsführer René Kreutzmann. „Familien können eigene Häuser oder Appartements beziehen und unter sich bleiben.“ Oder sie stürzen sich ins sportliche Vergnügen. Wenige Schritte entfernt lädt die Adventure-Golfanlage zum Freizeitspaß ein, der Kletterpark erlaubt nach Vorbuchung Nervenkitzel in luftigen Höhen. Strandspazier-gänge, Segeln, Surfen und Stand-Up-Paddling oder Radtouren rund um den See lassen die Zeit verfliegen.

Seepark Auenhain, Am Feriendorf 2, 04416 Markkleeberg, Telefon 034297 98680, www.seepark-auenhain.de

Bad Langensalza – Gärten für die Seele

In der Kur- und Rosenstadt Bad Langensalza wartet ein exotischer Japanischer Garten mit seinen meisterhaft gestalteten Bonsais auf die Besucher. Quelle: Kur- und Tourismus Bad Langensalza GmbH

Bad Langensalza überrascht: Der thüringische Kurort bezaubert durch seine Gärten für die Sinne und die Seele. Allen voran der exotische Japanische Garten und der Rosengarten. Aber auch mit Apothekergarten, Bürgerpark Arboretum oder Kurpark punktet das Städtchen. Überhaupt scheint jedermann am blumenbunten und grünen Flair beteiligt, wird doch bei vielen Anlässen wie etwa einem bestandenen Abi ein Baum gespendet. Wer noch mehr Grün mag, kann auf dem Baumkronenpfad im Nationalpark Hainich (zehn Kilometer westlich von Bad Langensalza) einen Urwald von oben betrachten. Der Pfad hat zurzeit 10 bis 16 Uhr geöffnet, ab Pfingstmontag gilt: Mo-Fr 11-17 Uhr, Sa, So, Feiertage 11-18 Uhr. Überhaupt ist es ratsam, sich wegen der Einschränkungen oder Lockerungen vor einem Trip auf den neuesten Stand zu bringen. Und noch ein Tipp: Bad Langensalza nicht verwechseln mit Bad Sulza oder Bad Salzungen – beide auch in Thüringen gelegen.

Die Touristinformation von Bad Langensalza ist unter der Telefonnummer 03603 834424 zu erreichen. Wer eine Unterkunft sucht, wird dort oder auf der Website www.badlangensalza.de unter „Übernachten“ fündig.

Bergwitzsee – ein weiter Blick aufs Wasser

Das frühere Tagebau-Restloch in der Dübener Heide ist längst ein starker Freizeit- und Erholungsmagnet. Quelle: Christian Zirnig

Badestrand, weiter Blick aufs Wasser, Tauchmöglichkeit, tiefe Wälder – wer Urlaub am sachsen-anhaltischen Bergwitzsee macht, hat keine andere Chance als sich zu erholen. Das frühere Tagebau-Restloch in der Dübener Heide ist längst ein starker Freizeit- und Erholungsmagnet. Am See dockt sich ein Campingplatz an, und der Betreiber hat charmante Bungalows auf das Areal gewürfelt. Der Radweg Berlin– Leipzig führt direkt vorbei, Wittenberg liegt nur 16 Kilometer entfernt. Laut dem Platzbetreiber sind die Ferienhäuser über den Sommer nahezu komplett ausgebucht, im Campingbereich gibt es aber noch freie Kapazitäten.

Bergwitzsee Resort, Strandweg 1, 06901 Kemberg, Telefon: 034921 28228 (erreichbar von 8 bis 21 Uhr), www.bergwitzsee.de

Von Elena Boshkovska, Matthias Roth, Olaf Majer, Mathias Schönknecht, Josa Mania-Schlegel, André Böhmer, Winfried Mahr, Gislinde Redepenning, Sabine Kreuz, Mark Daniel