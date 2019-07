Washington

US-Bundesanwälte fordern vom verurteilten mexikanischen Drogenboss Joaquín „El Chapo“ Guzmán die Summe von 12,6 Milliarden Dollar. Die Anwälte erklärten am Freitag, dies sei eine konservative Schätzung der Summe, die Guzmán aus der Drogenkriminalität eingenommen habe.

Sie machen „ El Chapo“ für den Verkauf von über 500.000 Kilo Kokain im Wert von 11,8 Milliarden Dollar in den USA verantwortlich, hinzu kämen Marihuana und Heroin im Wert von mehreren hundert Millionen Dollar.

„Es ist verrückt zu glauben, dass Guzman all das Geld hat“

Jeffrey Lichtman, einer von Guzmáns Anwälten, sagte laut dem Sender CNN vor Gericht, dies sei eine „weitgehend akademische Übung“, da die Regierung noch nie einen Cent dieser Summe identifiziert habe, die angeblich von Guzmán erzielt worden sei.

Eine andere Anwältin des Drogenbosses, Mariel Colon, wird von CNN mit den Worten zitiert: „Es ist verrückt zu glauben, dass Guzman all das Geld hat.“

Im Video: „ El Chapo “: In allen Anklagepunkten schuldig gesprochen

Der 62-Jährige war im Februar in einem der größten Prozesse zu Drogenkriminalität in der Geschichte der USA in allen zehn Anklagepunkten schuldig gesprochen worden. Guzmán muss damit lebenslang hinter Gitter.

Lesen Sie auch:

Wohin mit „ El Chapo“, der bereits zweimal aus Gefängnissen ausgebrochen ist?

Von RND/dpa/lf