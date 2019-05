New York

Liebe dich selbst – das ist die Botschaft, die Lena Dunham vielen Frauen auf den Weg geben möchte. Die übergewichtige US-Schauspielerin postete Instagram ein Foto, das sie nackt zeigt – mit einer tollen Botschaft.

Sie schreibt: „Jede negative Einstellung, die dir im Weg steht, ist nur eine Ausrede, um dich selbst noch mehr zu lieben, richtig? Kommentiert unten einen Grund, warum ihr euch selbst liebt. Ich fange an: Ich bin eine nüchterne, verantwortungsvolle Erwachsene, die es immer noch liebt, sich auszuziehen.“ Doch die Worte sind nicht alles – Dunham kündigt an, für jeden Kommentar unter ihrem Foto einen Dollar an „Friendly House“ in Los Angeles zu spenden, eine Wohneinrichtung für Frauen, die sich von ihrer Drogen- und Alkoholabhängigkeit erholen.

Ihr Post wirkt – mehr als 27 000 Menschen haben das Foto kommentiert. Darunter auch einige Prominente, wie zum Beispiel Orlando Bloom. Der schrieb: „„Du bist ein Genie! Ich bin ein genesener-impulsiver Risikoträger. Ich liebe mein aufrichtiges und manchmal zu empfindliches Herz.“

Von RND