Trickbetrüger: Falsche Bank-Sicherheitsmitarbeiter erbeuten 42.600 Euro

Neubrandenburg

Trickbetrüger haben einen Rentner aus Neubrandenburg um mehr als 40 000 Euro gebracht. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte, hatten sich bei ihm mehrere Anrufer als angebliche Sicherheitsdienstmitarbeiter einer Bank ausgegeben. Bei den Gesprächen wurde der 76-Jährige schließlich dazu gebracht, den Anrufern Transaktionsnummern (TAN) zu geben, die diese angeblich für Sicherheitsüberprüfungen brauchten.

Polizei warnt vermehrt vor Trickbetrügern im Nordosten

Als der Rentner etwas später sein Konto per Computer-Banking prüfte, waren bei insgesamt fünf Abbuchungen rund 42 600 Euro verschwunden. Der Mann erstattete daraufhin Anzeige. Im Nordosten hat die Polizei aus aktuellen Anlässen schon mehrfach vor Trickbetrügern gewarnt, vor allem vor falschen Bankmitarbeitern.

Mit unterschiedlichen Maschen hatten Betrüger schon 2021 rund drei Millionen Euro in Mecklenburg-Vorpommern erbeutet - so viel wie noch nie vorher. Zuletzt häuften sich auch Betrugsversuche per Whatsapp-Nachrichten, bei denen falsche Angehörige vorspiegeln, dass sie eine neue Handynummer haben, ihre Rechnungen gerade nicht bezahlen können und dann die Angeschriebenen dazu auffordern.

RND/dpa