Ein Mann ist in Frankreich mit einem E-Tretroller auf eine Autobahn gefahren und tödlich verunglückt. Der Tretroller-Fahrer sei südlich der Hauptstadt Paris auf der A86 mit einem Motorradfahrer zusammengestoßen, berichtete die Tageszeitung " Le Parisien" am Samstag in Berufung auf die Polizei. Der Vorfall ereignete sich demnach am Freitagabend gegen 23 Uhr in der Nähe der Gemeinde Vélizy-Villacoublay.

Der Fahrer des Tretrollers war dem Bericht zufolge sofort tot. Der Motorradfahrer sei mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Warum der Mann mit dem E-Tretroller auf die Autobahn gefahren war, war zunächst unklar. Die Roller sind auf Schnellstraßen nicht erlaubt. In Frankreich ist es bereits zu mehreren tödlichen Unfällen mit E-Tretrollern gekommen.

