Warschau

Ein Teenager hat am Freitag an einer Schule in Polen seinen Mitschüler erstochen. Das Opfer habe trotz Reanimation nicht gerettet werden können, teilte die polnische Polizei nach Angaben der Agentur PAP mit.

Zwischen den beiden Jungen sei es zum Streit gekommen, dann habe einer von ihnen den anderen mit einem „scharfen Gegenstand“ attackiert, hieß es. Der 15-jährige mutmaßliche Täter zog ein Messer und stach mehrfach auf seinen Mitschüler ein, berichteten polnische Medien.

Polnische Behörden ermitteln

Die polnischen Behörden, die in dem Fall ermittelten, wollten zunächst keine näheren Angaben zu dem Vorfall machen. Warschaus Bürgermeister Rafal Trzaskowski sprach von einer „Tragödie“ und sicherte der Schule, an der sich die Tat ereignet hatte, Unterstützung zu.

Von RND/dpa