Kopenhagen

Die Polizei in Dänemark sieht den Tod von zwei Deutschen, die in einem Ferienhaus nahe der deutschen Grenze gefunden wurden, nicht mehr als verdächtig an. In einer Pressemitteilung hieß es am Freitag, dass die Obduktion des Ehepaares keinen Hinweis auf eine kriminelle Handlung ergeben habe.

Aus Rücksicht auf die Privatsphäre wolle sie keine weiteren Angaben zur Todesursache machen. Die Leichen der beiden älteren Menschen waren am Mittwoch in einem Ferienhaus in Arrild bei Toftlund gefunden worden.

Lesen Sie auch: Prozess um zerstückelte Leiche: Überraschend Tochter des Ermordeten verhaftet

RND/dpa/hsc