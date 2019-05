Düren

Tierrechtsaktivisten haben einen Schlachthof in Düren bei Aachen besetzt und damit einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Rund 30 Aktivisten seien an der Besetzung beteiligt, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Vier Aktivisten, die sich freiwillig wegbewegt hätten, seien in Gewahrsam genommen worden.

Die Besetzung begann laut Polizei in der Nacht zu Montag. „Zehn bis zwölf davon haben die Zufahrt blockiert und es befinden sich auch Personen auf dem Dach“, sagte Polizeisprecherin Carina Eickhoff. Ein Teil der Besetzer habe sich angekettet. Der Schlachthofbetrieb sei vorübergehend eingestellt worden.

Bekennerschreiben im Internet veröffentlicht

Gegen mehrere Personen wurde Anzeige wegen Landfriedensbruchs erstattet. Die Polizei versuchte nach eigenen Angaben, mit den Besetzern Kontakt aufzunehmen.

In einem mutmaßlichen Bekennerschreiben hieß es, die „autonome Gruppe“ wende sich mit der Aktion gegen das „massenhaften Töten von fühlenden Wesen“. Der Massenkonsum tierischer „Produkte“ trage erheblich zur Klimakrise bei und verbrauche Unmengen an Wasser und Energie.

Von RND/dpa