Trauer um den ehemaligen „The Biggest Loser“-Teilnehmer Daniel Wright: Der frühere Kandidat der amerikanischen Reality-Abnehm-Show ist an Leukämie gestorben.

Medienberichten zufolge erlag Wright am 26. Mai seinem Krebsleiden. Der 30-Jährige, der durch seine Teilnahme an der US-amerikanischen Version der TV-Show „The Biggest Loser“ bekannt wurde, war mit Rebecca Wright verheiratet, die ebenfalls Kandidatin der Show war.

Ehefrau postete Daniels Krankengeschichte bei Facebook

Via Facebook postete Rebecca Wright in den vergangenen Monaten Updates zum Gesundheitszustandes ihres Mannes, um besorgte Fans auf dem Laufenden zu halten. Doch schon die vergangenen Posts machten deutlich, in welch schlechtem Gesundheitszustand Daniel sich zuletzt befand.

Wie Medien berichten, sei bei Daniel bereits früher Blutkrebs diagnostiziert worden. Damals konnte er die Krankheit besiegen. 2018 dann der Rückschlag: Der Krebs war zurück. Und diesmal konnte der 30-Jährige den Kampf nicht mehr gewinnen.

Von RND/liz