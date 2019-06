Paris

Der französische Wetterdienst hat erstmals wegen Hitze Alarmstufe Rot in einigen Regionen des Landes ausgerufen. In den vier Departements Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault und Vaucluse im Süden des Landes würden am Freitag außergewöhnliche Temperaturen zwischen 42 und 45 Grad erwartet, teilte Météo France am Donnerstagabend mit.

„Seien Sie vorsichtig“

„Seien Sie vorsichtig, selbst gesunde Menschen können geschwächt werden“, warnte der Wetterdienst. In der überwiegenden Mehrheit der Departments des Landes herrscht Alarmstufe Orange. In Frankreich gibt es drei Warnstufen: gelb, orange, rot. Frankreich ächzt seit Anfang der Woche unter der Hitzewelle.

Schulausflüge und Sportveranstaltungen oder sportliche Aktivitäten in Schulen wurden in den vier Departements mit Alarmstufe Rot abgesagt oder verschoben, sagte Gesundheitsministerin Agnès Buzyn. Eltern sei es freigestellt, ihre Kinder in die Schule zu schicken. Landesweit sind dem Bildungsministerium zufolge 255 Gemeinden von Schulschließungen betroffen.

Andauerende Hitze

Wegen der andauernden Hitze hatte Landwirtschaftsminister Didier Guillaume Tiertransporte in Frankreich vorerst verboten. „Gestern (Mittwoch) habe ich angeordnet, den Transport von Tieren zu verbieten (...), weil wir die Tiere nicht in Lastwagen und Zügen lassen können“, sagte er dem Sender BFM TV. Man werde in der kommenden Woche sehen, ob die Hitze nachlässt.

Auch in der Hauptstadt Paris schwitzen die Menschen. Dort gab es am Donnerstag erneut Fahrverbote wegen der hohen Ozonbelastung. Auch Freitag sollen die Einschränkungen noch anhalten. Bei der Hitzewelle 2003 waren in Frankreich Tausende Menschen gestorben - daher erlässt die Regierung jetzt zahlreiche Vorsichtsmaßnahmen.

Lesen Sie auch:

https://www.haz.de/Nachrichten/Panorama/Uebersicht/Kurze-Abkuehlung-dann-kommt-die-Sahara-Hitze-mit-39-Grad-zurueck

Von RND/dpa