Tokio

Ein Taifun hat im Großraum Tokio mindestens einen Menschen das Leben gekostet. Dies teilte Regierungssprecher Yoshihide Suga am Montag Reportern mit. Aus den Präfekturen Chiba, Kanagawa und Shizuoka meldeten die Behörden laut der Nachrichtenagentur Kyodo zuvor rund 30 Verletzte. Suga ergänzte später, es gebe Berichte über Schäden durch entwurzelte Bäume und von Böen durch die Luft geschleuderte Gegenstände. Rund 900.000 Haushalte seien ohne Strom.

Taifun "Faxai" fegte vor Tagesanbruch am frühen Montagmorgen über Chiba hinweg, einen Vorort nördlich von Tokio. Er ließ Häuser wanken und brachte heftigen Regen. Die Wetterbehörde warnte vor Erdrutschen und Überschwemmungen.

Berufsverkehr in Tokio beeinträchtigt

In Tokio kam es zu Beeinträchtigungen im morgendlichen Berufsverkehr. Etliche Zug- und U-Bahn-Betreiber stellten vorübergehend ihre Dienste ein, an den Flughäfen der Hauptstadt fielen Flüge aus. Böen ließen Gerüste umfallen. Der Taifun zog am späten Vormittag in nordöstlicher Richtung weiter zum Pazifik.

RND/AP/hsc