„Tag der Trauer“ in Belgien: Ermittlungen nach Todesfahrt mit sechs Toten

Schreckliches Ende einer Karnevalsveranstaltung: In Belgien sterben mindestens sechs Menschen, als ein Autofahrer in eine Menschengruppe fährt. Hinweise auf eine terroristische Tat gibt es zunächst nicht.

Einsatzkräfte arbeiten am Unglücksort, an dem ein Auto in eine Gruppe von Karnevalisten in Strepy-Bracquegnies, gefahren ist. Quelle: Stringer/BELGA/dpa