Las Berlanas/Madrid

Bei einem tragischen Bühnenunfall in Spanien ist eine Tänzerin tödlich von einem Feuerwerkskörper verletzt worden. Das Unglück ereignete sich in der Nacht zu Sonntag im Rahmen eines Festivals im Ort Las Berlanas in der Provinz Ávila bei einem Auftritt der Gruppe "Super Hollywood Orchestra", berichteten spanische Medien. Plötzlich sei eine fehlerhafte pyrotechnische Patrone lautstark auf der rechten Seite der Bühne explodiert. Die Tänzerin, die auch Choreographin der 15-köpfigen Gruppe war, wurde getroffen und stürzte bewusstlos zu Boden.

Ein Mediziner aus dem Publikum leistete nach Angaben der Zeitung "ABC" bis zum Eintreffen der Rettungsärzte Erste Hilfe. Jedoch starb die Frau wenig später im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen. Die Agentur der Gruppe drückte Familie und Freunden auf Facebook ihr Beileid aus und schrieb: "Es wird für uns alle sehr schwer sein, mit deiner Abwesenheit zu leben. Wir werden uns immer an dich erinnern."

Desde la dirección de la empresa PRONES 1, S.L, agencia que representa a la Orquesta Súper Hollywood y todo nuestro... Gepostet von PRONES 1, S.L. am Sonntag, 1. September 2019

RND/dpa