Studentin zum Heidelberger Amoklauf: „Er hat sich gezielt dieses Tutorium ausgesucht“

Heidelberg

Es ist genau zwei Monate her. Und bislang ist kein Tag vergangen, an dem Sarah (Name geändert) nicht daran gedacht hat. An den Tag, der heute eine Zäsur in ihrem Leben und auch in der Geschichte der Uni Heidelberg darstellt – den 24. Januar 2022, als ein 18-Jähriger in einen Hörsaal kam und mit einer Waffe auf seine Kommilitonen schoss. Eine aus der Pfalz stammende 23-Jährige starb, acht weitere wurden verletzt.

Es war das erste Tutorium, das Sarah geleitet hat. „Ich war gut gelaunt, ich wollte schon länger ein Tutorium geben“, berichtet die 22-Jährige, die im ersten Mastersemester Chemie studiert. Den Hörsaal, den sie kurz darauf betrat und der später zum Tatort wurde, beschreibt sie, weil sie es für wichtig hält: „Normalerweise kommt man von oben in einen Hörsaal und unten sind das Pult und die Tafel“, erklärt sie. Bei eben diesem Hörsaal sei es aber andersherum. „Da ist der Eingang unten, also etwas weiter neben meinem Pult.“

Suchte der Täter sich extra diesen Hörsaal aus?

Sarah ist sich sicher, dass es kein Zufall war, dass der Täter genau jene Lehrveranstaltung für die Bluttat ausgewählt hat. „Er hat sich gezielt dieses Tutorium ausgesucht“, sagt sie und fügt hinzu: „Er hat eine Woche vorher schon eine Kommilitonin nach der Veranstaltung gefragt, und am Tag selbst auch noch mal nach der genauen Uhrzeit.“ Vor der Tat schrieb der junge Mann zudem seinem Vater eine Whatsapp-Nachricht, in der er die Tat ankündigte.

Sicher ist für Sarah auch: Wenn der Hörsaal anders aufgebaut gewesen wäre „würden wir jetzt nicht mehr sprechen.“ Denn laut ihren Beschreibungen habe der Täter sie – seitlich von ihm am Pult stehend – nicht großartig beachtet, er sei mit erhobener Waffe reingekommen und habe direkt geradeaus auf die Stuhlreihen geschossen. Wäre der Eingang oben gewesen, wäre wohl sie das erste Ziel gewesen, mutmaßt sie.

Studierende legen nach einem Trauerzug für die Opfer des Heidelberger Amoklaufs vor der Mensa Kerzen nieder. Quelle: Uwe Anspach/dpa

Tutorin ging im ersten Moment von schlechtem Scherz aus

„Wir hatten gerade die erste Aufgabe fertig, ich hatte mich zur Tafel gedreht, da kam er rein“, schildert sie die Ereignisse des Tages. „Ich habe die Waffe gesehen und habe auch vorher schon mal echte Waffen bei meinen Großeltern, die Jäger waren, gesehen. Aber ich habe in der Situation trotzdem das am wenigsten Schlimme versucht zu denken.“ So sei sie im ersten Moment von einem schlechten Scherz ausgegangen, ein Amoklauf kam ihr nicht sofort in den Sinn.

Was dann folgte, war nicht wie im Film, sagt Sarah. „Es war ganz still, keiner hat geschrien“, erzählt sie. Im Gespräch mit dem RND wird ihre Stimme etwas brüchig, als sie davon berichtet. Dann fasst sie sich wieder. „Ich habe den ersten Knall gehört und gesehen, wie er geschossen hat, aber nicht genau wohin.“ Der Schuss trifft eine junge Frau, die später an den Verletzungen stirbt, direkt in den Kopf. Doch das merkt Sarah erst später. „Ich dachte, wenn keiner schreit, ist auch keiner verletzt“. Sie selbst versteckte sich hinter ihrem Pult – „auch wenn jeder, der als Kind mal Verstecken gespielt hat, weiß, dass das kein richtiges Versteck ist“. Die rund 30 Biowissenschaften-Erstsemester, die das Tutorium besuchen, verstecken sich in den Reihen. „Ich habe noch alle Tische hochklappen hören“, sagt sie.

Tutorin hört ein Plätschern nach dem ersten Schuss

Was Sarah ebenfalls hört und zunächst falsch deutet, nach dem ersten Schuss, ist ein Plätschern. „Ich dachte, jemand hat sich aus Angst in die Hose gemacht“, schildert sie ihren ersten Gedanken. Doch, das versteht sie später: Es war das Blut der erschossenen Studentin, das auf den Boden tropfte.

Nach mehreren Schüssen verlässt der Schütze den Hörsaal und erschießt sich selbst. Letzteres jedoch erfahren die Studierenden des Tutoriums erst viel später. „Ich habe das erst mitbekommen, als ich wieder zu Hause war, aus den Nachrichten“, sagt Sarah. „Wir alle dachten, dass er wiederkommt.“ So blieben sie einfach „sehr lange“ in Deckung, berichtet die Tutorin. Es habe sich wie eine ewig lange Zeit angefühlt, in der sie darüber nachdachte, wie sie den Raum abschließen könne. Das jedoch war unmöglich. Auch ihr Handy hatte sie nicht in Griffweite.

Erst spät sah sie die erschossene Studentin

Schließlich lief sie doch zu ihrem Handy und von dort in die Sitzreihen, die ihr als sichereres Versteck erschienen. „Ich wollte einer Studentin sagen, dass sie ihren Kopf unten lassen soll“, erinnert sie sich. Dann bemerkte sie, dass es jene junge Frau war, die von dem Schuss in den Kopf getroffen wurde.

Polizeibeamte untersuchen nach dem Amoklauf eine Waffe am Gelände der Heidelberger Universität. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Mehrere Studierende riefen die Polizei. Eine Professorin und ein Dozent seien in den Raum gekommen, später auch die Beamten. „Erst als die Polizei da war, habe ich mich in Sicherheit gefühlt“, so Sarah. Während die Studierenden in eine Art „seelische Auffangstation“ gebracht wurden, sei sie später „einfach nach Hause“ gegangen. „Abends bin ich dann zum Hausarzt und habe mir etwas zur Beruhigung geben lassen, aber am Ende habe ich es nicht genommen.“

Sarah ging am nächsten Tag wieder in einen Hörsaal

Am nächsten Tag fielen alle Vorlesungen an der Hochschule wegen des Amoklaufes aus, doch Sarah ging trotzdem hin - in Begleitung ihrer Mutter und ihres besten Freundes. „Ich bin lange geritten und da ist es so, dass wenn man vom Pferd fällt, man direkt wieder aufsteigen muss, damit man keine Angst entwickelt.“ Diese Logik adaptierte sie für ihre Situation: „Ich wollte direkt wieder hin und in einen Hörsaal.“

Leicht fiel ihr das nicht. „Ich habe mich an das Pult gestellt und musste doll weinen. Ich habe die Situation wieder gesehen.“ Das habe sich ein paar Mal so wiederholt, sei dann aber besser geworden. Eine Polizeipsychologin, zu der sie in den Tagen nach der Tat gegangen sei, habe ihr geraten, die Angst zuzulassen. Sie solle sich aber nicht übermannen lassen – das habe ihr sehr geholfen. „Als ich das erste Mal wieder richtig in einer Vorlesung saß und jemand zu spät in den Hörsaal kam, war das der Horror für mich“, berichtet sie. „Aber ich habe geatmet und mir gesagt, dass die Angst okay ist.“ Später sei sie sehr stolz gewesen, dass sie einfach dort habe sitzen können, auch wenn sie vom Zuhören noch weit entfernt gewesen sei.

Noch immer denkt sie jeden Tag an die Tat

Heute, zwei Monate später, klappt das mit dem Zuhören wieder, berichtet Sarah. „Bis heute denke ich jeden Tag daran, aber es übermannt mich nicht mehr so.“ Geholfen hätten ihr dabei anfangs auch Treffen mit den Studierenden des Tutoriums, die denselben Horror erlebt hatten. „Ich habe mich allein gefühlt. Natürlich waren alle für mich da, meine Freunde, meine Familie. Aber keiner von denen hat so was Schlimmes erlebt. Wenn ich mit ihnen darüber geredet habe, waren sie immer so still und bedacht. Mit den anderen, die es auch erlebt haben, konnte ich mich einfach normal über den Umgang damit austauschen.“

Auch über den Täter, den Sarah wie auch die anderen Studierenden des Tutoriums vorher nicht kannte, sprachen sie. „Keiner hatte viel mit ihm zu tun oder war mit ihm befreundet. Ich habe gehört, dass er speziell gewirkt hat, nicht sympathisch.“ Dass zum Abschluss der Ermittlungen vergangene Woche präsentierte Ergebnis, dass der Amokschütze sich womöglich mit seiner Tat für eine vermeintlich erlittene Kränkung an seinen Kommilitonen habe rächen wollen, überrascht sie nicht. „Ich bin nie davon ausgegangen, dass es ein geplanter Mord an der einen Studentin war“, sagt sie. „Dafür war es zu wahllos und zu knapp bei den anderen.“

„Mir ist es wichtig, dass es nicht vergessen wird“

Innerhalb der Uni sei der Amoklauf heute kein großes Thema mehr, berichtet sie. „Aber mir ist es wichtig, dass es nicht vergessen wird, dass ich es nicht vergesse – für sie.“ Mit „sie“ meint sie das Opfer, die 23-jährige Studentin, mit der sie zuvor nur einmal kurz gesprochen habe. Deshalb erzählt sie nun auch nochmal so ausführlich über die Tat und die Zeit danach. Sie wolle etwas dazu beitragen, dass das Geschehene nicht abgetan werde, untergehe. Sie selbst habe oft an die Eltern der jungen Frau gedacht. „Und daran, dass es genauso gut auch meine Eltern hätten sein können.“

Von Hannah Scheiwe/RND