Spülmittel statt Apfelsaft: In Frankreich bekam ein Kleinkind ein Glas mit Reinigungsmittel statt Apfelsaft serviert und erlitt schwere Verätzungen, wie „stern.de“ berichtet. Wenige Tage nachdem das 22 Monate alte Mädchen die Flüssigkeit im Restaurant „La Fontaine aus Bretons“ schluckte, wurde es in lebensbedrohlichem Zustand in die Universitätsklinik Nantes gebracht.

Doch wie kam es überhaupt dazu? Laut Polizeiangaben habe ein Mitarbeiter des Restaurants vergessen, einen mit Spülmittel aufgefüllten Getränkekanister wegzustellen, wie „ stern.de“ berichtet. Dieser landete daraufhin im Kühlschrank. Das Kleinkind erlitt durch diesen Fehler Bauchschmerzen und Schmerzen in der Speiseröhre.

Kind ist im Koma, aber außer Lebensgefahr

Gegenüber „Ouest-France“ bestätigte der Vater, dass seine Tochter außer Lebensgefahr sei, sie sich jedoch noch im Koma befinde. Aufgrund der Verätzungen könnte das Mädchen ihre Speiseröhre verlieren. Laut „Stern“ erstatteten die Eltern Anzeige wegen „schwerwiegender Nachlässigkeit“. Die hiesige Staatsanwaltschaft ermittelt.

Bonjour à tous,Voici des éléments complémentaires pour vous informer de la situation suite à l'accident de jeudi.Le... Gepostet von La Fontaine aux Bretons am Samstag, 3. August 2019

Das Restaurant meldete sich zu diesem tragischen Unglück auf der Facebookseite zu Wort. In dem Facebookpost erklärte das Team, dass die Sicherheitsverfahren überarbeitet werden.

RND/cwo