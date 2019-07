Friedrichshafen

Da staunten die Passagiere einer Fähre auf dem Bodensee: Über den sonst sehr friedlichen See stürmte am Sonntag ein Tornado. Ein Passagier filmte das seltene Naturspektakel zwischen Romanshorn und Friedrichshafen und teilte es bei Youtube. Das Video zeigt, wie eine große Wasserhose über den See wirbelt.

Bei einer Wasserhose handelt es sich laut „Wetteronline“ um nichts anderes als einen Tornado über dem Meer oder einem See. Besonders häufig sei das Wetterphänomen an der Nord-und Ostsee zu beobachten.

Wasserhose : Regenschauer begünstigen Wetterphänomen

„Eine Wasserhose entsteht, wenn kalte und sehr feuchte Luftmassen über eine warme und große Wasseroberfläche gleiten“, erklärte der Meteorologe Patrick Suter gegenüber dem Schweizer Sender „Fm1Today“. In diesem Fall seien die Regenschauer und Gewitter der letzten Tage verantwortlich für die Wasserhose am Bodensee. „Die warme Luft direkt über dem See beginnt aufzusteigen und kann sich dank sich wechselnder Windrichtung zu drehen beginnen“, so Suter. Dieser Luftwirbel kann bis in die tief stehenden Wolken hineinragen.

Im Vergleich zu einem Tornado an Land sind Wasserhosen jedoch vergleichsweise harmlos. Dem Meteorologen zufolge sind Tornados deutlich stärker und bringen höhere Windgeschwindigkeiten mit sich. Die Bewohner der an den Bodensee angrenzenden Städte hätten von dem Wetterphänomen nichts zu befürchten gehabt: Trifft eine Wasserhose auf Land, dann löst sie sich in der Regel schnell wieder auf.

Auch in Italien hatte eine riesige Wasserhose am Wochenende für Aufsehen gesorgt. Der Bürgermeister von Fiumicino, Esterino Montino sprach von einem „gewaltigen Tornado“ mit großen Schäden.

Von RND/lzi