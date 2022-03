Kap Arkona

Lebensretter folgen nicht immer ihrem Verstand, sondern manchmal einfach ihrem Herzen. Zum Glück – zumindest im Falle der Kegelrobbe, die vermutlich ohne das beherzte Eingreifen einer Spaziergängerin früher oder später qualvoll gestorben wäre. Die Frau entdeckte das Tier bei einer Wanderung am Strand nahe der Ruine des Pegelturms unterhalb von Kap Arkona. Es war nicht nur ganz offensichtlich geschwächt. Die Robbe trug auch einen „Kranz“ um den Hals, der sich mittlerweile tief in das Fleisch eingeschnitten hatte. Die einen mögen es Leichtsinn nennen, andere Mut: Sie näherte sich dem Raubtier und befreite es von seiner todbringenden Fessel. Das Tier brauchte einige Stunden, um Kraft zu schöpfen – und verschwand anschließend in die Ostsee.

Da haben beide großes Glück gehabt, sagt Dr. Michael Dähne. Er ist als Kurator am Deutschen Meeresmuseum in Stralsund für Meeressäugetiere zuständig und war über den Fund informiert worden. Mit „beide“ meint er sowohl die Robbe als auch ihre Retterin. Denn nicht selten bezahlen die Tiere ihre Neugier mit dem Tode. Sie untersuchen zu gern den seltsamen Müll, der im Meer schwimmt. Und es kommt häufig vor, dass er sie bis zum Tode nie wieder loslässt. Dähne kennt Fälle, in denen die Säuger Keilriemen aus dem Wasser fischen, die sie nicht mehr loswerden. Oft passiere das Jungtieren. „Das macht ihnen manchmal anfangs nicht allzu viel aus und sie kommen eine Zeit lang ganz gut damit zurecht. Aber wenn sie wachsen, wird das für sie zu einem echten Problem.“

Müll schnürt Speiseröhre ab

Der Meeresbiologe erinnert sich an eine Kegelrobbe, die über Jahre auf dem Großen Stubber, einer Untiefe im Greifswalder Bodden beobachtet wurde. Sie trug eine Art künstliche Halskrause und lebte damit offenbar eine gewisse Zeit ganz gut. Dann verlor sich ihre Spur. Ob sie weitergezogen oder gestorben ist, weiß niemand genau. Solche Fremdkörper werden nicht nur zur Gefahr, weil sie irgendwann ins Fleisch schneiden. „Es kann passieren, dass dadurch die Speiseröhre zugequetscht wird. Die Tiere können dann nicht mehr fressen.“

Die Textilmanschette hatte sich tief in das Fleisch geschnitten. Quelle: Christina Heuer

Die Robbe, die am Kap Arkona von dieser Geißel befreit wurde, hat nach Dähnes Einschätzung eine Überlebens-Chance von wenigstens 50 Prozent. Auch wenn die Wunden tief gewesen seien: „Die Tiere sind in der Hinsicht extrem robust“, versichert seine Kollegin, die wissenschaftliche Mitarbeiterin im Kegelrobbenforschungsprojekt, Linda Westphal. Es gebe zahlreiche Belege, dass auch solche schweren Verletzungen relativ gut abheilen.

Diese Manschette trug die verletzte Robbe um den Hals. Über Hinweise, worum es sich dabei handeln könnte, wäre das Deutsche Meeresmuseum in Stralsund dankbar. Quelle: Christina Heuer

Allerdings ist es nicht ganz einfach, die Tiere von den Fremdkörpern zu befreien. So hilfebedürftig sie in solchen Situationen auch wirken: Kegelrobben sind die größten in Deutschland lebenden Raubtiere, unterstreicht der Kurator. 2,20 Meter lange Exemplare, die 250 Kilo auf die Waage bringen, sind keine Seltenheit. Die Robben sind nicht nur groß und schwer, sondern mit ihren Zähnen und starkem Kiefer auch wehrhaft. Aufgrund der Keime droht nach einem Robbenbiss auch leicht eine Infektion der Wunde. Deshalb sollte man die Tiere lieber aus respektvollem Abstand betrachten.

Erst recht, wenn sie verletzt sind. Da sollte man sich im Normalfall auf die Experten verlassen, sagt Dr. Michael Dähne. Fraglich ist natürlich, ob die Robbe so lange wartet, bis die versierten Retter vor Ort sind. Auch wenn er davor warnt: Dass die Spaziergängerin einen Befreiungsversuch unternommen hat und dabei noch erfolgreich war, nötigt dem Fachmann Respekt ab. „Das war sehr mutig und offenbar ist die Frau auch sehr behutsam und klug vorgegangen.“ Man dürfe nicht vergessen, dass die Wunde große Schmerzen verursache und jede Manipulation daran diese noch verstärke. Die Helferin habe offenbar vorsichtig Verbindung zu dem Tier aufgenommen und behutsam vorgefühlt, bevor sie die Textilmanschette entfernte.

Um was es sich dabei handelt, ist unklar. Hinweise nimmt das Meeresmuseum gern entgegen. Dort gibt es auch Ratschläge, wie man sich beim Fund einer Robbe verhalten sollte. In diesem Fall waren über die Rettungsleitstelle sowohl das Museum als auch die Tierrettung Vorpommern-Rügen und ein ehrenamtlicher Robbenschützer von der Halbinsel Wittow informiert worden. Letzterer hatte die Fundstelle mit einem Band weiträumig abgesperrt, damit das verletzte Tier sich ungestört ausruhen konnte. Mehr Informationen zu den eindrucksvollen Meeressäugern gibt es am 22. März beim Internationalen Tag der Robbe am Warnemünder Strand.

Von Maik Trettin