Berlin

Ein Fußgänger hat in Berlin-Lichtenrade einen toten Säugling gefunden. Die Todesursache ist noch unklar. Die Leiche des Kindes sei am Montagmorgen am Ufer des Dorfteiches entdeckt worden, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen vor Ort übernommen.

Der Mann war den Angaben zufolge mit seinem Hund unterwegs, als er das tote Kind gegen 9.45 Uhr fand. Er alarmierte die Polizei. Die Leiche soll obduziert werden, wie eine Polizeisprecherin sagte. Weitere Details nannte sie zunächst nicht.

Lesen Sie auch: Redseliger Rentner-Bankräuber (71) muss viele Jahre in Haft

RND/dpa