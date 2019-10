Monheim

Spaziergänger haben in einem Bach in Nordschwaben einen grausigen Fund gemacht und die Polizei verständigt: Ein abgetrennter menschlicher Unterarm liege im Wasser, sagten sie am Sonntag in Monheim (Landkreis Donau-Ries in Bayern) den Beamten.

Spaziergänger fanden gestern in einem Bachlauf bei Monheim?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw"># Monheim einen menschlichen Unterarm+Hand.

Bei der Bergung durch die Polizei?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw"># Polizei war schnell klar, dass es sich hierbei um einen wirklich täuschend echt aussehenden Scherzartikel aus Gummi handelt.

Die Polizisten zogen den halben Arm samt Hand aus dem Wasser - und stellten rasch fest, dass kein Kriminalfall vorlag. Auf Twitter berichtete das Polizeipräsidium in Augsburg am Montag: "Bei der Bergung durch die # Polizei war schnell klar, dass es sich hierbei um einen wirklich täuschend echt aussehenden Scherzartikel aus Gummi handelt." Wer den Faschingsartikel in dem Gewässer entsorgt hat, blieb zunächst unklar.

