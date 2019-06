Berlin

Popstar Pink (39, „Get the Pary started“) hat ihrer Tochter Willow Sage eine öffentliche Liebeserklärung zum achten Geburtstag gemacht – und ihre Fitness bewiesen. „Willow Sage. Es gibt keine Worte für dieses Gefühl, diese Liebe, diese Dankbarkeit, dieses Wunder. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Baby Girl“, schrieb die US-Sängerin am Sonntag (Ortszeit) bei Instagram zunächst. Dazu zeigte sie vier Bilder ihrer Tochter.

Wenig später postete der Pop-Star auf Instagram ein Video, das sie und Willow in einem Sportpark zeigt: Pink hängt mit angewinkelten Beinen kopfüber an einem Reck und springt ab, während ihr ein Kind – mutmaßlich Willow – zuschaut. Dazu schrieb sie: „Wenn deine Mutter dich auf deiner eigenen Geburtstagsparty in Verlegenheit bringt“.

Pink spricht über ihre Fehlgeburten

Pink, bürgerlich Alecia Moore, ist seit 2006 mit dem Motocross-Profi Carey Hart verheiratet. Zusammen haben sie zwei Kinder: Tochter Willow Sage und Sohn Jameson Moon, der im Dezember 2016 geboren wurde. Anfang Mai hatte die Sängerin in der Zeitung „USA Today“ erzählt, sie habe als 17-Jährige ein Kind verloren. Auf ihrem aktuellen Album „Hurts 2B Human“ habe sie dieses Erlebnis verarbeitet.

Von dpa/RND