Hannover

Ob mit Blumenstrauß, Pralinen oder Fotoalbum – Viele Menschen nutzen den heutigen Muttertag, um ihren Müttern herzliche Grüße zu schicken und um sich bei ihnen für ihre bedingungslose Liebe und Unterstützung zu bedanken.

Natürlich ist der Muttertag auch bei den Stars und Sternchen ein gern gesehener Anlass, um der Fangemeinde die Liebe zur Mutter zu demonstrieren. Wir haben die rührendsten Posts deutscher Promis zum Muttertag 2019 für Sie zusammengetragen.

Herzogin Meghan feiert ersten Muttertag als Mutter

Knapp eine Woche nachdem sie mit Baby Archie zum ersten Mal Mutter geworden ist, hat Herzogin Meghan (37) per Instagram Grüße zum Muttertag verschickt. „Anerkennung für alle Mütter heute - frühere, gegenwärtige, werdende und verstorbene, die aber für immer in Erinnerung bleiben“, schrieb Meghan am Sonntag auf dem offiziellen Account, den sie mit Prinz Harry (34) betreibt. Dazu postete sie ein Foto von Babyfüßen, die von einer weiblichen Hand gehalten werden. Es dürfte Meghans Hand mit den Füßen von Baby Archie sein.

Heidi Klum postet Foto mit Mama

Bereits am Samstag hatte GNTM-Jurorin Heidi Klum (45) ein rührendes Video zum Muttertag gepostet. Das Video zeigt sie beim Stillen ihrer ersten Tochter Leni und wurde inzwischen schon fast zwei Millionen Mal aufgerufen.

Am Muttertag selbst postete sie nun ein Foto von sich und ihrer Mutter Erna. Dazu in simplen Großbuchstaben: „ICH LIEBE DICH“. Manchmal reichen wenige Worte, um alles zu sagen.

Sarah Lombardi findet rührende Worte

Sarah Lombardi nutzt den Muttertag, um auf eines der schönsten Geschenke aufmerksam zu machen, das eine Mutter je haben kann: die Gesundheit des eigenen Kindes. Zu einem Foto schrieb sie auf Instagram: „Das schönste Muttertags-Geschenk ist doch ein glückliches & gesundes Kind.“ Die deutsche Popsängerin (26) ist selbst Mutter eines dreijährigen Sohnes, der mit einem Herzfehler zur Welt kam.

Dieter Bohlen schickt Videobotschaft

Eine besonders schöne Geste postete DSDS-Chefjuror Dieter Bohlen (65) auf Instagram. In seinem persönlichen „Wort zum Sonntag“ ehrte der Musiker und Produzent nicht nur die eigene Mami, die ihm immer den Rücken gestärkt habe. Für Bohlen steht fest: „Ich glaube, es gibt keine größeren Gefühle auf diesem Planeten als zwischen Mama und Kind“.

Simone Thomalla ist dankbar

„Ich bin so dankbar, dass ich noch Kind sein darf, so froh, dass du noch bei mir bist...“ – Mit diesen Worten grüßt Simone Thomalla (54) ihre Mutter auf Instagram zum Muttertag. Dazu ein Foto, dass die Schauspielerin als Baby auf dem Schoß ihrer Mutter Erika zeigt. Eine schöne, persönliche Geste zum Muttertag.

Nazan Eckes postet Babyfotos

Moderatorin und „ Let’s Dance“-Kandidatin Nazan Eckes (43) wendet sich mit ihrem Muttertags-Instagram-Post an Mütter auf der ganzen Welt: „Ich wünsche allen Müttern einen wunderwollen Tag!“. Dazu drei Fotos mit ihrem Sohn Ilyas.

Von pf/RND