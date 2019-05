Surat

Bei einem Gebäudebrand in Indien sind mindestens 18 Jugendliche ums Leben gekommen. Es handelte sich nach Angaben der Polizei offenbar um Teilnehmer eines Nachhilfekurses für Schüler. Das Feuer brach demnach am Freitag in der westindischen Stadt Surat aus vorerst unbekannten Gründen in einem Gewerbegebäude aus. Premierminister Narendra Modi sagte, er sei entsetzt über das Unglück und habe die Behörden im Staat Gujarat angewiesen, alle nötige Hilfe zur Verfügung zu stellen.

Auf Videos, die in sozialen Medien verbreitet wurden, ist zu sehen, wie mehrere Menschen aus dem brennenden Obergeschoss des vierstöckigen Hauses springen. Manche der Opfer seien in den Tod gestürzt, andere an Rauchvergiftungen gestorben, sagte ein Polizeisprecher.

Wegen mangelhafter Brandschutzvorrichtungen, fehlender Notausgänge und veralteter Elektrik kommen Brände mit vielen Opfern in Indien häufig vor.

