Mit dem Film Film „Basic Instinct“ erlebte Sharon Stone 1992 in Hollywood ihren Durchbruch. Als intelligente und gefährliche Mörderin Catherine Tramell zog die Schauspielerin alle in ihren Bann. Dass sie das auch heute, 27 Jahre später, noch kann, stellt sie jetzt unter Beweis. Die mittlerweile 61-jährige lies sich für die Mai-Ausgabe der portugiesischen „Vogue“ fotografieren. Auf dem Cover zeigt Stone sich in Netzstrumpfhosen und mit viel Dekolleté. Ihre breitbeinige Pose erinnert an eine Szene aus dem Film „Basic Instinct 2“.

Sharon Stone auf dem Cover der Vogue

Auf dem zweiten Cover schwimmt sie sogar mit nackten Brüsten im Wasser. Beide Fotos stammen von dem slowakischen Fotografen Branislav Simoncik.

Als „Basic Instinct“ 1992 in die Kinos kam, sorgte der Film wegen seiner freizügigen Sexszenen für Aufruhr. Im Interview mit der Vogue spricht die Schauspielerin nun über die Dreharbeiten zu den Filmen, ihr Label als Sexsymbol und Sexismus in Hollywood.

Von RND/lzi