Asturien

Sie gingen als strahlende Gewinnerinnen vom Platz, doch bei der Siegerehrung verging ihnen das Lachen: Neben ihren Pokalen erhielten die vier Siegerinnen einer Squash-Meisterschaft im nordspanischen Asturien ein fragwürdiges Geschenkset, bestehend aus Haarentfernungswachs, elektrischem Hornhautentferner und einem Vibrator. Die Sexismus-Debatte kocht hoch.

„Ich war überrascht und empört“, erinnert sich Gewinnerin Elisabet Sadó im Gespräch mit „ El País“. Die 37-Jährige tritt seit mehr als 15 Jahren im professionellen Wettbewerb an, ist Weltmeisterin und siebenfache nationale Meisterin. Zusammen mit ihren drei Teamkolleginnen reichte Sadó zwei Tage nach der Preisverleihung Beschwerde beim Verband ein und nannte die Geschenke „sexistisch und fehl am Platz“.

Squash-Verband sieht Fehlverhalten ein

Wie „ El País“ berichtet, habe der Verband eingesehen, dass die Geschenke unangebracht „sexistisch und fehl am Platz“ waren.

„Dies ist ein Verstoß gegen die Würde der Frauen. Sport ist ein Mittel, das auf Gleichstellung hinwirken sollte“, so Almudena Cueto vom Fraueninstitut Asturie zur Zeitung „ El País“. Das Institut untersucht jetzt den Fall, der bereits zu Rücktritten beim Verein und dem regionalen Squash-Verband geführt hat. „Ich hoffe, dass dies dazu dient, dass sich so etwas in Zukunft nicht wiederholt, und den Menschen klarmacht, dass Sport bei weitem nicht so gleichberechtigt ist, wie man denkt“, so Squash-Gewinnerin Sadó.

Die Gewinner bei den Männern erhielten übrigens kein Beautypaket zu ihren Pokalen.

Von RND/mat