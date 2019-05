Potsdam

Ein sechs Jahre altes Mädchen, das am Samstagnachmittag in einem Möbelhaus in Potsdam spurlos verschwunden war und erst am Sonntagmittag wieder auftauchte, ist Opfer eines Verbrechens geworden. Das berichtet die „Märkische Allgemeine Zeitung“ (MAZ). Das Kind sei verletzt, hieß es nach einer Untersuchung im Krankenhaus. Einzelheiten zum Gesundheitszustand des vietnamesischstämmigen Mädchens geben die Behörden nicht heraus.

Festnahme wegen Freiheitsberaubung

Im Umfeld des Ortes, an dem Beamte das Mädchen weinend auf einer Bank fanden, habe es eine Festnahme gegeben, berichtet die MAZ. In einer Mitteilung der Polizeidirektion West hieß es, die Staatsanwaltschaft habe Ermittlungen zum Verdacht der Freiheitsberaubung eingeleitet. Ein Bewohner eines Plattenbaus in der Hertha-Thiele-Straße sei abgeführt worden, sagten Nachbarn der Zeitung.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war das Mädchen gemeinsam mit ihrem Vater und drei Kindern am Samstag im Porta-Möbelmarkt. Dort nahm die Sechsjährige gegen 15.30 Uhr einen Fahrstuhl ins Erdgeschoss, um das Geschäft zu verlassen. Sie war vorgelaufen, der Vater kam hinterher, sah seine Tochter auch noch in Richtung Ausgang laufen.

Danach konnte er sie nicht mehr finden. Rund 70 Polizeibeamte durchsuchten später am Sonnabend mehrere Straßenzüge in Drewitz, unterstützt wurden sie von einer Suchdrohne und Hunden. Am Sonntag gegen 13.45 Uhr stieß ein Suchteam der Bereitschaftspolizei auf das weinende Mädchen.

