Panorama Halbinsel Chalkidiki - Sechs Touristen sterben bei schwerem Hagelsturm in Griechenland Ein heftiger Sturm überrascht Tausende Touristen auf der griechischen Halbinsel Chalkidiki. Der Strom fällt aus, Bäume stürzen um, Ziegelsteine und Mülltonnen fliegen durch die Luft. Sechs Menschen sterben.

Ein umgestürztes Auto liegt an einem Strand bei dem Dorf Sozopoli in der Region Chalkidiki in Nordgriechenland. Quelle: Giannis Moisiadis/InTime News/dpa